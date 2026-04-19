Leere Regale: Ansturm auf Treibstoffkanister

Die aktuelle Treibstoffkrise treibt bereits ungewöhnliche Blüten: Zahlreiche Kärntner bunkern Sprit ein. In einigen Baumärkten werden Kanister knapp. Die „Krone“ hat nachgefragt.
Die Angst, dass es durch den Irankrieg und die angespannte Situation rund um die Straße von Hormus zu einem eklatanten Treibstoffmangel an den heimischen Zapfsäulen kommen kann, hat Kärnten damit erreicht. Einige haben in den vergangenen Wochen damit begonnen, sich einen kleinen Treibstoffvorrat für daheim anzulegen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.