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Angst vor Engpässen

Leere Regale: Ansturm auf Treibstoffkanister

„Krone“-Plus
19.04.2026 08:00
Treibstoffkanister sind derzeit begehrt Ware in Baumärkten
Treibstoffkanister sind derzeit begehrt Ware in Baumärkten(Bild: Katrin Fister)
Porträt von Katrin Fister
Von Katrin Fister

Die aktuelle Treibstoffkrise treibt bereits ungewöhnliche Blüten: Zahlreiche Kärntner bunkern Sprit ein. In einigen Baumärkten werden Kanister knapp. Die „Krone“ hat nachgefragt.

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Die Angst, dass es durch den Irankrieg und die angespannte Situation rund um die Straße von Hormus zu einem eklatanten Treibstoffmangel an den heimischen Zapfsäulen kommen kann, hat Kärnten damit erreicht. Einige haben in den vergangenen Wochen damit begonnen, sich einen kleinen Treibstoffvorrat für daheim anzulegen.

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