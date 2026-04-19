Leere Regale: Ansturm auf Treibstoffkanister

Die Angst, dass es durch den Irankrieg und die angespannte Situation rund um die Straße von Hormus zu einem eklatanten Treibstoffmangel an den heimischen Zapfsäulen kommen kann, hat Kärnten damit erreicht. Einige haben in den vergangenen Wochen damit begonnen, sich einen kleinen Treibstoffvorrat für daheim anzulegen.