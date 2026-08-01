„Wir müssen lernen, mit dieser Bedrohung zu leben“

„Wir müssen lernen, damit zu leben.“ Mit diesem Satz beschreibt Terrorismusexperte Nicolas Stockhammer die Realität des islamistischen Terrors. Im Interview mit Stefana Madjarov erklärt er, warum die Bedrohung in Österreich weiterhin hoch ist, weshalb nicht alle Gefährder rund um die Uhr überwacht werden können und welche Maßnahmen jetzt dringend notwendig wären....