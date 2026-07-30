Feuerhölle in Spanien
„Diese Bilder bekommt man nicht mehr aus dem Kopf“
Die verheerenden Waldbrände in Spanien sind selbst in Madrid deutlich zu spüren. Rauch liegt über der Hauptstadt, der Brandgeruch zieht bis in die Wohnungen – und die Bilder aus den betroffenen Regionen lassen viele nicht mehr los. Die deutsch-spanische Journalistin Annie Müller-Martinez schildert die Situation im Video-Talk!
„Wir konnten die Rauchwolken bis nach Madrid sehen – und vor allem riechen“, berichtet Müller-Martinez. Die besonders betroffenen Brandgebiete im Westen der Region Madrid liegen nur rund 30 bis 60 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt. Obwohl die schwersten Feuer also außerhalb der Hauptstadt wüten, sind ihre Auswirkungen dort deutlich zu spüren.
Besonders nahe gehen der Journalistin die Bilder aus den Brandgebieten. Verbrannte Tiere, riesige zerstörte Waldflächen und die Sorge vor einer neuen Hitzewelle – warum sie sagt, dass einen diese Eindrücke nicht mehr loslassen, erfahren Sie im Video oben.
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