„Diese Bilder bekommt man nicht mehr aus dem Kopf“

„Wir konnten die Rauchwolken bis nach Madrid sehen – und vor allem riechen“, berichtet Müller-Martinez. Die besonders betroffenen Brandgebiete im Westen der Region Madrid liegen nur rund 30 bis 60 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt. Obwohl die schwersten Feuer also außerhalb der Hauptstadt wüten, sind ihre Auswirkungen dort deutlich zu spüren.