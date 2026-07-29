Döner Kebab oder ID-Austria: Was geht schneller?

Normalerweise haben Döner und Behörden nichts gemeinsam. Heute schon: Viele Menschen hatten zuletzt Probleme mit langen Wartezeiten oder Unsicherheiten bei der ID Austria. Deshalb kommt das Innenministerium mit seiner Sommertour direkt zu den Menschen. Ohne Termin und mit Hilfe vor Ort. krone.tv macht den ungewöhnlichen Test: Was geht schneller? Der Ferhat Döner-Kebab oder die ID Austria-Registrierung? Die Auflösung gibt es im Video.