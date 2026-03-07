Netflix steigt bei Lifestyle-Firma von Meghan aus

Die Firma sei „dankbar“ für die Partnerschaft mit Netflix, so „As ever“ am Freitag. Im ersten Jahr sei ein schnelles Wachstum verzeichnet worden und nun könne die Firma auf eigenen Beinen stehen. Netflix erklärte zum Ende der Zusammenarbeit, es sei von Beginn an geplant gewesen, dass Meghan die Marke eigenständig ausbauen werde.