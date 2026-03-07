Netflix steigt bei Lifestyle-Firma von Meghan aus

Gemeinsam mit dem Streamingdienst Netflix hatte Herzogin Meghan ihre Lifestyle-Marke „As ever“ im Vorjahr gegründet. Doch nun trennen sich ihre Wege.
Die Firma sei „dankbar“ für die Partnerschaft mit Netflix, so „As ever“ am Freitag. Im ersten Jahr sei ein schnelles Wachstum verzeichnet worden und nun könne die Firma auf eigenen Beinen stehen. Netflix erklärte zum Ende der Zusammenarbeit, es sei von Beginn an geplant gewesen, dass Meghan die Marke eigenständig ausbauen werde.
Derart zitierten US-Medien aus einer Mitteilung des Streamingdienstes. Seitens des Sprecherteams von „As ever“ hieß es zudem: „Wir haben ein aufregendes Jahr vor uns und können es kaum erwarten, mehr mitzuteilen.“
Luxus-Lebensmittel aus Meghans Firma
Unter der Marke „As ever“ verkauft Meghan unter anderem Marmelade, Tee, Backmischungen und andere Luxus-Lebensmittel wie Wein. Netflix veröffentlichte im vorigen Jahr zwei Staffeln ihrer Koch- und Backsendung „With Love, Meghan“ und ein Weihnachtsspecial.
Erst im vorigen Sommer hatten Harry und Meghan ihre Zusammenarbeit mit Netflix verlängert. Der Herzog und die Herzogin von Sussex hätten einen mehrjährigen sogenannten First-Look-Vertrag unterzeichnet, teilte ihre Produktionsfirma Archewell Productions damals mit. Mit einem solchen Vertrag sichert sich der Streaminganbieter das erste Recht an Projekten.
Seit sechs Jahren ohne royale Pflichten
Meghan und Harry – der jüngere Sohn von König Charles III. – hatten sich vor rund sechs Jahren von ihren royalen Pflichten losgesagt. Sie leben mit ihren Kindern Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4) in Kalifornien. Das Verhältnis zu den Royals gilt nach diversen Vorwürfen nach wie vor als zerrüttet.
