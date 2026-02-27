Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Paramount überlegen

Bieterkampf um Warner: Netflix zieht sich zurück

Digital
27.02.2026 07:28
Der ikonische Wasserturm auf dem Gelände der Warner-Bros.-Studios in Hollywood
Der ikonische Wasserturm auf dem Gelände der Warner-Bros.-Studios in Hollywood(Bild: AFP/Robyn Beck)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Im Bieterkampf um den US-Film- und Medienkonzern Warner Bros. Discovery (WBD) hat der Streamingdienst Netflix erklärt, sein Angebot nicht erhöhen zu wollen. Zuvor hatte Paramount Skydance die horrende Summe von 110 Milliarden Dollar geboten.

0 Kommentare

Bei diesem Angebot von Paramount würden sie „nicht mitgehen“, teilten die Netflix-Ko-Chefs Ted Sarandos und Greg Peters mit. Der Deal ist Netflix zufolge finanziell nicht mehr attraktiv. Zuvor hatte WBD erklärt, der neue Paramount-Vorschlag stelle ein „überlegenes Unternehmensangebot“ dar.

Netflix bisher bevorzugt
WBD räumte dem bisher bevorzugten Mitbieter Netflix aber eine Frist von vier Geschäftstagen ein, um nachzulegen. Nach Ablauf dieses Zeitraums wäre WBD berechtigt, die Netflix-Fusionsvereinbarung zu kündigen, hieß es in einer Erklärung des Film- und Medienkonzerns.

Lesen Sie auch:
Paramount hatte Warner in der vergangenen Woche mit deutlich verbesserten Konditionen zurück an ...
Hat Netflix Nachsehen?
Paramount-Angebot laut Warner potenziell überlegen
25.02.2026

Die 110 Milliarden Dollar (gut 93 Milliarden Euro), die Paramount zuletzt bot, entsprechen 31 Dollar pro Aktie statt dem letzten Angebot von 30 Dollar. Der Streamingdienst Netflix bietet 83 Milliarden Dollar.

Paramount will allerdings die gesamte WBD-Gruppe inklusive Fernsehsender kaufen, dazu gehört CNN. Netflix war dagegen nur am Filmgeschäft sowie dem Streamingdienst HBO interessiert. Am 20. März sollen die WBD-Aktionäre auf einer außerordentlichen Hauptversammlung über die Zukunft des Konzerns entscheiden.

Hochpolitischer Bieterkampf
Der Bieterkampf hat auch eine politische Seite: Netflix-Mitgründer Reed Hastings gilt in den USA als einer der größten Spender der oppositionellen Demokraten. Paramount-Chef David Ellison und sein Vater Larry Ellison, seinerseits Chef des Softwareanbieters Oracle, unterstützen dagegen US-Präsident Donald Trump.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Digital
27.02.2026 07:28
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

„Revival: Recolonization“ kombiniert klassische Aufbau- und Eroberungsmechaniken mit einer ...
Kommt auf PlayStation
„Revival: Recolonization“: Strategischer Neuanfang
„Sons of Sparta“ bringt „God of War“-Action in 2D mit handgezeichneter Pixelanimation auf die ...
Retro-Action
„God of War“ in 2D: Sony enthüllt „Sons of Sporta“
Auspacken, einschalten – und Bloatware ausmisten, heißt die Devise nach dem Handykauf. Doch es ...
Krone Plus Logo
Das Bloatware-Business
Von wo die Apps kommen, nach denen niemand fragte
Krone Plus Logo
Mit Tastatur und Stift
Matepad 12X im Test: Profi-Tablet zum Sparpreis?
Krone Plus Logo
Erstes „Papier-Handy“
TCL NXTPAPER 60 Ultra im Test: Endlich ein Novum!
Newsletter
krone.at
krone.at
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Horror-Beichte: Leiche gefilmt und online gestellt
147.791 mal gelesen
Der idyllisch gelegene Friedhof in Wien-Penzing wurde am Montag plötzlich zum Schauplatz einer ...
Olympia
„Fast schon respektlos den Sportlern gegenüber“
139.413 mal gelesen
Ryan Cochran-Siegle, Franjo von Allmen und Marco Odermatt (v.l.n.r.) erhielten ihre ...
Kärnten
Hungriger Uhu schnappte sich Mini-Chihuahua-Hündin
110.654 mal gelesen
Dieser Uhu hatte es auf die kleine „Nala“ abgesehen. 
Innenpolitik
Im Parlament flogen wegen Ukraine-Hilfe die Fetzen
2594 mal kommentiert
„Die Hilfsgelder verschwinden im Korruptionssumpf der Ukraine“, behauptete FPÖ-Generalsekretär ...
Außenpolitik
Orbán wettert gegen Ukraine: „Setzen Soldaten ein“
1330 mal kommentiert
Vor den anstehenden Wahlen in Ungarn lässt Orbán den Ölstreit eskalieren – und droht Kiew.
Motor
Untauglich: Aus für E-Autos im Polizeieinsatz!
1181 mal kommentiert
Der VW ID.4 ist eines der Modelle, die im Polizeieinsatz getestet wurden – und nun zum ...
Mehr Digital
KI-Sicherheitsregeln:
Anthropic widersetzt sich Forderung des Pentagons
Tesla-Betriebsratswahl
Gewerkschaft warnt Elon Musk vor Wahleinmischung
In vier Bundesländern
Pilotprojekt für automatisierte Busse im Verkehr
Paramount überlegen
Bieterkampf um Warner: Netflix zieht sich zurück
Erschreckende Studie:
KI-Modelle wählen in 95% der Fälle den Atomschlag

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf