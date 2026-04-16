Neue Regeln für Rechenzentren in Niederösterreich

Große Projekte über drei Hektar steuert das Land in Zukunft direkt über Einzelstandortverordnungen, erklärte Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP). „Wir setzen uns dafür ein, dass es beim Netzzugang künftig eine Priorisierung zugunsten der öffentlichen und kritischen Infrastruktur gibt. Denn Versorgungssicherheit der Menschen hat immer Vorrang vor Rechenzentren“, sagte die Landeshauptfrau laut Landespressedienst.