Pkw-Lenker übersah beim Abbiegen Biker (40)

Zu einem schweren Verkehrsunfall bei Wörschach in der Steiermark wurden am Donnerstag die Einsatzkräfte gerufen: Auf der B 320 kollidierten ein Pkw-Lenker und ein Motorradfahrer.
Mit seinem Pkw wollte am Donnerstag ein 23-Jähriger den Stau auf der B 320 bei Wörschach umfahren. Als er links abbog, übersah er aber einen Motorradfahrer (40) und kollidierte mit diesem. Durch den Aufprall erlitt der 40-jährige Niederösterreicher schwere Verletzungen.
Verletzter im Spital
Er wurde per Rettungshubschrauber C 14 zur Klinik nach Schladming geflogen. Die Freiwillige Feuerwehr Wörschach stand im Einsatz, barg die Fahrzeuge und unterstützte beim Regeln des Verkehrs.
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