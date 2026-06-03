Jüngste Opfer waren 9
Mann wegen Missbrauchs von 361 Kindern angeklagt
Die finnische Staatsanwaltschaft hat einen 27-jährigen Mann wegen sexuellen Missbrauchs von 361 Kindern über soziale Medien angeklagt. Die Straftaten wurden laut Angaben der Behörde zwischen 2019 und 2022 begangen, die Opfer waren zwischen neun und 15 Jahre alt.
Auf dem Handy des Mannes waren im Jahr 2022 Tausende Videos und Fotos zahlreicher Kinder entdeckt worden, als die Polizei das Gerät im Zusammenhang mit einer anderen Straftat untersuchte.
Kontakt über Snapchat hergestellt
Nach Erkenntnissen der Ermittler hatte der Mann die Kinder über den Onlinedienst Snapchat kontaktiert und sie dazu gebracht, sich kaum bekleidet oder nackt zu fotografieren. Außerdem forderte er sie den Angaben zufolge zu sexuellen Handlungen auf.
Mann teilweise geständig
Im Zuge der Ermittlungen räumte der Mann die Taten teilweise ein. Die Haupt-Anklagepunkte gegen ihn lauten besonders schwerer sexueller Kindesmissbrauch, sexueller Kindesmissbrauch sowie Verbreitung von Bildern von Kindern in sexuellem Kontext. Der Prozess gegen den Mann soll im September beginnen.
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