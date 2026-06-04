Waffenverbot für Ex-Fußball-Funktionär aufgehoben

Das Waffenverbot gegen einen ehemaligen Fußball-Funktionär der SPG Ladies FC Lustenau/FC Dornbirn ist vom Vorarlberger Landesverwaltungsgericht aufgehoben worden!
Strafrechtlich war der Fall aus dem Jahr 2024 bereits mit einer Diversion erledigt worden.
Vorwürfe zurückgewiesen
Der Mann war beschuldigt worden, in einer Besprechung mehrere Spielerinnen mit einer Schusswaffe bedroht zu haben. Er wies die Vorwürfe zurück.
Gegen ein von der Bezirkshauptmannschaft Dornbirn verhängtes Waffenverbot ging er vor und bekam laut dem Landesstudio des ORF nun vom Landesverwaltungsgericht Recht.
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