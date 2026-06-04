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Österreichs Heimspiel gegen Israel ist ausverkauft

Fußball International
04.06.2026 16:36
Nein, Konrad Laimer, auch dort drüben gibt’s keine Tickets mehr für Österreichs Heimspiel gegen ...
Nein, Konrad Laimer, auch dort drüben gibt’s keine Tickets mehr für Österreichs Heimspiel gegen Israel ...(Bild: AP/ASSOCIATED PRESS)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Das Nations-League-Heimspiel von Österreichs Fußball-Nationalteam gegen Israel in Linz am 24. September (20.45 Uhr) ist bereits ausverkauft!

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Für die Partie in der Raiffeisen Arena gibt es allenfalls Restkarten von nicht abgerufenen Kontingenten.

Für das Match gegen Kosovo am 27. September (18 Uhr) im Wiener Happel-Stadion sind bisher 20.000 Karten abgesetzt worden.

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