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Nach 422 Bundesligaspielen geht es nun in Liga 2

Fußball National
04.06.2026 16:05
Christopher Wernitznig (M.) spielte zuletzt in Ried.
Christopher Wernitznig (M.) spielte zuletzt in Ried.(Bild: GEPA)
Porträt von Daniel Lemberger
Von Daniel Lemberger

Als sein Abschied in bei Bundesligist SV Ried bereits besiegelt war, wurde mit einer Rückkehr zu Austria Klagenfurt spekuliert – nun wechselt Christopher Wernitznig mit über 400 Bundesligaspielen in den Beinen aber erstmals in die 2. Liga.

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„Mit Christopher Wernitznig bekommen wir einen Spieler, der im österreichischen Fußball über viele Jahre auf höchstem Niveau seine Qualitäten bewiesen hat“, sagt Wels-Sportchef Rene Swete. Denn nach 424 Bundesligaspielen für Wacker Innsbruck, den WAC, Austria Klagenfurt und zuletzt für die SV Ried unterschrieb der 36-jährige Mittelfeldakteur einen Vertrag in der 2. Liga beim FC Hertha Wels. 

Wels-Trainer Christian Heinle darf sich auf reichlich Erfahrung freuen.
Wels-Trainer Christian Heinle darf sich auf reichlich Erfahrung freuen.(Bild: GEPA)

„Sofort überzeugt!“
„Die Gespräche mit dem Trainer (Anm. Christian Heinle) waren von Anfang an sehr positiv, seine Spielidee hat mich sofort überzeugt. Ich habe gespürt, dass hier etwas entstehen soll und ich mit meiner Erfahrung meinen Beitrag leisten kann“, sagt Wernitznig zum Wechsel in die Messestadt. Durch den der Kärntner auch endlich Spielminuten in der zweithöchsten Liga Österreichs sammeln wird.

Denn neben der Bundesliga war er in Österreich bisher nur im ÖFB Cup, in der Regionalliga und der Kärntnerliga im Einsatz gewesen. Zudem kommen 15 internationale EC-Spiele. 

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