Nach 422 Bundesligaspielen geht es nun in Liga 2

„Sofort überzeugt!“

„Die Gespräche mit dem Trainer (Anm. Christian Heinle) waren von Anfang an sehr positiv, seine Spielidee hat mich sofort überzeugt. Ich habe gespürt, dass hier etwas entstehen soll und ich mit meiner Erfahrung meinen Beitrag leisten kann“, sagt Wernitznig zum Wechsel in die Messestadt. Durch den der Kärntner auch endlich Spielminuten in der zweithöchsten Liga Österreichs sammeln wird.