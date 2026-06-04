Nach 422 Bundesligaspielen geht es nun in Liga 2

Als sein Abschied in bei Bundesligist SV Ried bereits besiegelt war, wurde mit einer Rückkehr zu Austria Klagenfurt spekuliert – nun wechselt Christopher Wernitznig mit über 400 Bundesligaspielen in den Beinen aber erstmals in die 2. Liga.
„Mit Christopher Wernitznig bekommen wir einen Spieler, der im österreichischen Fußball über viele Jahre auf höchstem Niveau seine Qualitäten bewiesen hat“, sagt Wels-Sportchef Rene Swete. Denn nach 424 Bundesligaspielen für Wacker Innsbruck, den WAC, Austria Klagenfurt und zuletzt für die SV Ried unterschrieb der 36-jährige Mittelfeldakteur einen Vertrag in der 2. Liga beim FC Hertha Wels.
„Sofort überzeugt!“
„Die Gespräche mit dem Trainer (Anm. Christian Heinle) waren von Anfang an sehr positiv, seine Spielidee hat mich sofort überzeugt. Ich habe gespürt, dass hier etwas entstehen soll und ich mit meiner Erfahrung meinen Beitrag leisten kann“, sagt Wernitznig zum Wechsel in die Messestadt. Durch den der Kärntner auch endlich Spielminuten in der zweithöchsten Liga Österreichs sammeln wird.
Denn neben der Bundesliga war er in Österreich bisher nur im ÖFB Cup, in der Regionalliga und der Kärntnerliga im Einsatz gewesen. Zudem kommen 15 internationale EC-Spiele.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.