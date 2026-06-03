Hotel empört mit Nachricht: „Keine Juden erlaubt“

Hotel fliegt von Plattform

Bei Booking.com war das Hotel nicht mehr zu finden. „Wir dulden keinerlei Diskriminierung“, hieß es dazu von dem Unternehmen. „Wenn wir auf diskriminierendes Verhalten eines Unterkunftspartners aufmerksam gemacht werden, gehen wir dem immer umgehend nach und können Unterkünfte von unserer Plattform entfernen – so wie wir es auch in diesem Fall getan haben.“ Ob das Hotel irgendwann auf die weitverbreitete Plattform zurück darf, dazu gab es keine Angaben. Hotel-Juniorchef Vogl räumt ein: „Das ist ein Riesen-Problem.“