Stier drückte Altbauer mehrfach gegen Holzstapel

Ein Kalb und eine Kuh trieb ein 34-jähriger Landwirt am Donnerstagvormittag auf eine eingezäunte Weide in der Gemeinde Griffen. Der in der Nähe stehende Vater (65) bemerkte, dass ein vierjähriger Stier die eingezäunte Weide verließ, was er verhindern wollte. Er versuchte, das Tier zurückzutreiben. Doch der Stier attackierte den 65-Jährigen und drückte ihn mehrfach gegen einen Holzstapel.