Stier drückte Altbauer mehrfach gegen Holzstapel

Etwa 450 Kilo hat ein einjähriger Stier, ein ausgewachsener kann über 1000 Kilo auf die Waage bringen – das macht das Tier mächtig. Weil er am Donnerstagvormittag offensichtlich nicht auf die Weide zurückgetrieben werden wollte, attackierte ein junger Stier einen Bauern in Griffen in Kärnten.
Ein Kalb und eine Kuh trieb ein 34-jähriger Landwirt am Donnerstagvormittag auf eine eingezäunte Weide in der Gemeinde Griffen. Der in der Nähe stehende Vater (65) bemerkte, dass ein vierjähriger Stier die eingezäunte Weide verließ, was er verhindern wollte. Er versuchte, das Tier zurückzutreiben. Doch der Stier attackierte den 65-Jährigen und drückte ihn mehrfach gegen einen Holzstapel.
Bei der Attacke wurde der Mann schwer verletzt. Sein Sohn konnte den Stier wegdrängen und alarmierte die Rettungskräfte. Der Schwerverletzte wurde nach notärztlicher Erstversorgung vom Team des Rettungshubschraubers RK1 in das Klinikum Klagenfurt geflogen.
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