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Warum Männer und Frauen anders trainieren sollten

Bewegung & Körperkraft
15.04.2026 10:00
Die Muskulatur von Mann und Frau ist nicht ident.
Die Muskulatur von Mann und Frau ist nicht ident.(Bild: photo by drazen zigic)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Kraft und Ausdauer lassen sich bei beiden Geschlechtern verbessern. Dennoch verlaufen physiologische Anpassungen nicht ident. Variationen bei Muskelfunktion, Energieversorgung und Ermüdungsverhalten haben einen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit, was sich besonders bei intensiven Einheiten zeigt.

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Ob im Fitnessstudio, beim Laufen oder im Mannschaftssport: Frauen und Männer verfolgen oft dieselben Trainingsziele: mehr Stärke, bessere Ausdauer und eine höhere Belastbarkeit. Dennoch reagiert der Körper unterschiedlich auf Training. Diese Unterschiede zeigen sich nicht nur in der Leistungsentwicklung, sondern auch darin, wie Muskeln Energie nutzen und wie schnell Ermüdung eintritt.

Frauen verfügen im Durchschnitt über einen höheren Anteil an ausdauerorientierten Muskelfasern. Diese arbeiten effizienter über längere Zeit und ermüden langsamer. Dadurch können gleichmäßige Belastungen oft länger aufrechterhalten werden. Außerdem greift der weibliche Körper während körperlicher Aktivität stärker auf Fettreserven zurück. Diese Form der Energiebereitstellung unterstützt eine konstante Leistung, besonders bei längeren Einheiten.

Dahingegen besitzen Männer häufiger einen größeren Anteil schnell kontrahierender Muskelfasern. Diese ermöglichen hohe Kraftwerte und explosive Bewegungen, etwa bei kurzen Sprints oder intensiven Kraftübungen. Gleichzeitig wird stärker auf Kohlenhydrate als Energiequelle zurückgegriffen. Diese liefern schnell verfügbare Energie, erschöpfen sich jedoch schneller, was zu früherer Ermüdung führen kann.

Frauen erholen sich schneller
Auch bei der Regeneration zeigen sich Unterschiede. Frauen erholen sich nach moderater Belastung häufig schneller, da ihre Muskulatur weniger stark ermüdet. Männer benötigen nach sehr intensiven Einheiten teilweise längere Pausen, um wieder die gleiche Leistungsfähigkeit zu erreichen. Diese unterschiedlichen Erholungszeiten beeinflussen, wie Trainingsintervalle gestaltet werden.

Trotz dieser geschlechterspezifischen Besonderheiten gilt: Beide können ihre Muskulatur effektiv aufbauen. Unterschiede bedeuten keine besseren oder schlechteren Voraussetzungen, sondern verschiedene Stärken. Während Frauen oft von stabiler Ausdauer profitieren, können Männer kurzfristig höhere Intensitäten erreichen. Werden diese Eigenschaften berücksichtigt, lässt sich Training individueller gestalten und die Entwicklung optimal unterstützen.

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