Warum Männer und Frauen anders trainieren sollten

Frauen verfügen im Durchschnitt über einen höheren Anteil an ausdauerorientierten Muskelfasern. Diese arbeiten effizienter über längere Zeit und ermüden langsamer. Dadurch können gleichmäßige Belastungen oft länger aufrechterhalten werden. Außerdem greift der weibliche Körper während körperlicher Aktivität stärker auf Fettreserven zurück. Diese Form der Energiebereitstellung unterstützt eine konstante Leistung, besonders bei längeren Einheiten.

Dahingegen besitzen Männer häufiger einen größeren Anteil schnell kontrahierender Muskelfasern. Diese ermöglichen hohe Kraftwerte und explosive Bewegungen, etwa bei kurzen Sprints oder intensiven Kraftübungen. Gleichzeitig wird stärker auf Kohlenhydrate als Energiequelle zurückgegriffen. Diese liefern schnell verfügbare Energie, erschöpfen sich jedoch schneller, was zu früherer Ermüdung führen kann.