Top-Polizist nach Eklat in Fahrschule vor Gericht

Was ist auf dem Übungsplatz einer Kärntner Fahrschule wirklich passiert? Ein Elite-Beamter der Polizei soll erbost dorthin gestürmt sein, nachdem seine Tochter zum zweiten Mal bei der Fahrprüfung durchgefallen war. Vor Gericht wird nun geklärt, ob sein Verhalten als Amtsmissbrauch gewertet werden kann!