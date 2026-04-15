Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Tochter durchgefallen

Top-Polizist nach Eklat in Fahrschule vor Gericht

Kärnten
15.04.2026 17:30
Wirbel bei Fahrprüfung: „Ich hatte Anrufe von Eltern wegen des Polizeieinsatzes“, schildert eine ...
Wirbel bei Fahrprüfung: „Ich hatte Anrufe von Eltern wegen des Polizeieinsatzes“, schildert eine Fahrschulbesitzerin. (Symbolbild)(Bild: Antonio Diaz – stock.adobe.com)
Porträt von Kerstin Wassermann
Von Kerstin Wassermann

Was ist auf dem Übungsplatz einer Kärntner Fahrschule wirklich passiert? Ein Elite-Beamter der Polizei soll erbost dorthin gestürmt sein, nachdem seine Tochter zum zweiten Mal bei der Fahrprüfung durchgefallen war. Vor Gericht wird nun geklärt, ob sein Verhalten als Amtsmissbrauch gewertet werden kann!

0 Kommentare

Manche Geschichten könnte man nicht einmal erfinden. Was sich Mittwoch in Saal 207 am Klagenfurter Landesgericht abspielt, ist so eine. Denn da sitzt ein Kärntner Elitepolizist wegen Verdacht des Amtsmissbrauchs vor Richterin Claudia Bandion-Ortner.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
15.04.2026 17:30
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten
Mehr Kärnten
Krone Plus Logo
Tochter durchgefallen
Top-Polizist nach Eklat in Fahrschule vor Gericht
Protestschrei!
Parkplätze in Wohngebiet sollen Grünfläche weichen
Nach heftiger Kritik
„Österreich Tafel“ hat neuen Standort in Spittal
Fahndung Österreich
Love-Scam mit Nocki-Star kommt ins Fernsehen
Diebstahl bei Infineon
Gold-Coup in Unterhosen: „Versuchung zu groß!“
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine