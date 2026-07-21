Die Polizeiinspektion übersiedelt in Diskothek

Lange wurde über den neuen Standort der beiden Polizeieinheiten – Inspektion und Bezirkskommando – in Wolfsberg spekuliert. Anfang November stand schließlich fest: Das bisherige Zuhause in der Lindhofstraße muss verlassen werden. Der Grund: „Das Gebäude ist in die Jahre gekommen und entspricht nicht mehr den Anforderungen“, hieß es, wie berichtet, damals.