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Unterkunft „zeitgemäß“

Die Polizeiinspektion übersiedelt in Diskothek

Kärnten
21.07.2026 09:00
In dem Haus, in dem früher die beliebte Disco „First Floor“ war, werden bald Polizeiinspektion ...
In dem Haus, in dem früher die beliebte Disco „First Floor“ war, werden bald Polizeiinspektion und Bezirkspolizeikommando untergebracht sein.(Bild: zVg)
Porträt von Elena Überbacher
Von Elena Überbacher

Nun ist es fix – die Papiere wurden unterschrieben. Die Polizeiinspektion und das Bezirkspolizeikommando übersiedeln in Wolfsbergs ehemalige Diskothek „First Floor“ in OÖ.

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Lange wurde über den neuen Standort der beiden Polizeieinheiten – Inspektion und Bezirkskommando – in Wolfsberg spekuliert. Anfang November stand schließlich fest: Das bisherige Zuhause in der Lindhofstraße muss verlassen werden. Der Grund: „Das Gebäude ist in die Jahre gekommen und entspricht nicht mehr den Anforderungen“, hieß es, wie berichtet, damals.

Polizei zieht im „First Floor“ ein
Eine mögliche neue Unterkunft war zunächst jene Fläche, auf der derzeit das Gebäude der abgebrannten Lebek-Halle errichtet wird. Dieser Plan wurde jedoch verworfen. Stattdessen wird die ehemalige Wolfsberger Disco „First Floor“ künftig zur neuen Heimat der beiden bislang getrennt untergebrachten Polizeieinheiten.

Zitat Icon

Wir suchten nach einer neuen Unterkunft, die zeitgemäß ist. Das Gebäude in der Klagenfurterstraße hat eine gute Lage. 

Erich Darmann, Kommandant der Polizeiinspektion Wolfsberg

Elf Jahre lang wurde im Obergeschoss des Hauses in der Klagenfurter Straße gefeiert. Vor allem bei Jugendlichen war die Disco beliebt, ehe sie im Mai 2022 ihre Türen schließen musste. Seitdem stehen die Räumlichkeiten leer.

Noch viele Umbauarbeiten vor Einzug
Nun werden nicht nur diese Bereiche, sondern auch die ehemaligen Räume eines Musikhandels umgebaut. „Bei der Renovierung wird besonders auf Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und Barrierefreiheit geachtet“, erklärt Chefinspektor Mario Nemetz von der Landespolizeidirektion. Die Entscheidung für den Standort traf das Innenministerium.

Bis zum Umzug dauert es allerdings noch. „Die Fertigstellung erfolgt voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2027“, sagt Nemetz. Danach soll das sanierte Gebäude vom Bund angemietet und als neuer Polizeistandort genutzt werden.

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