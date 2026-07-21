Der „Weltacker“ als spannendes Klassenzimmer

Auf dem „Weltacker“ in St. Michael bei Feistritz ob Bleiburg lernen Kinder spielerisch, wie Lebensmittel entstehen und warum nachhaltige Landwirtschaft wichtig ist!
Die Bohnen haben wir selbst gesetzt. Das war super“, erzählt Jonas begeistert. Gemeinsam mit anderen Kindern besucht er regelmäßig den „Weltacker“ in St. Michael bei Feistritz ob Bleiburg. Seit fünf Jahren wächst dort auf einer kleinen Fläche nicht nur Gemüse, sondern auch das Bewusstsein für nachhaltige Landwirtschaft.
„Unser Ziel ist es, Kindern und Erwachsenen zu zeigen, wo Lebensmittel herkommen. Besonders viel Freude macht das Ernten von Kräutern, Kartoffeln, Obst, Beeren und Gemüse“, so Obfrau Sandra Krausler.
Essbares und Blumen für Bienen
Weltweit gibt es gut 50 „Weltäcker“. Sie verdeutlichen, dass jedem Menschen rechnerisch nur rund 2000 Quadratmeter Ackerfläche zur Verfügung stehen. „Unser ,Weltacker’ ist eine Experimentierfläche für alle und steht auch im internationalen Austausch“, erklärt Vorständin Ulrike Wagner. Neben Gemüse, Kräutern, Obstbäumen, Beeren und Pilzen ist auch eine artenreiche Blumenwiese entstanden, die zahlreichen Bienen als Lebensraum dient.
„Die Kinder fühlen sich auf dem ,Weltacker’ richtig wohl“, lobt Kindergartenleiterin Cornelia Bredschneider.
Getragen wird das Projekt von 15 engagierten Vereinsmitgliedern sowie vielen freiwilligen Helfern. Schulen und Kindergärten aus der Region nutzen den „Weltacker“ regelmäßig für Exkursionen. Kürzlich wurde auch ein nachhaltiger Geräteschuppen fertiggestellt. „Verwendet wurden ausschließlich altes Holz sowie Naturmaterialien wie Stroh und Lehm“, erklärt Krausler, die den Bau selbst geplant hat. „Hier wird ausschließlich ökologisch und biologisch gearbeitet“, ergänzt Biologe Štefan Merkač, der das Projekt seit Beginn begleitet.
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