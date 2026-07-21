Der „Weltacker“ als spannendes Klassenzimmer

Essbares und Blumen für Bienen

Weltweit gibt es gut 50 „Weltäcker“. Sie verdeutlichen, dass jedem Menschen rechnerisch nur rund 2000 Quadratmeter Ackerfläche zur Verfügung stehen. „Unser ,Weltacker’ ist eine Experimentierfläche für alle und steht auch im internationalen Austausch“, erklärt Vorständin Ulrike Wagner. Neben Gemüse, Kräutern, Obstbäumen, Beeren und Pilzen ist auch eine artenreiche Blumenwiese entstanden, die zahlreichen Bienen als Lebensraum dient.