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Wem gehört das Tier?

Polizei hält Chinchilla „in Gewahrsam“

Kärnten
21.07.2026 13:12
Porträt von Elisa Aschbacher
Von Elisa Aschbacher

Ein Chinchilla wurde in der Klagenfurter St. Ruprechter Straße entdeckt. Das entlaufene Tier wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen. Nun ist man auf der Suche nach dem Besitzer. 

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„Das Tier wurde in St. Ruprecht entdeckt und dann in Sicherheit gebracht“, sagt Polizeisprecher Werner Pucher. „Der kleine Kerl ist wohlauf bei der Polizei und wird ins Tierkompetenzzentrum (TiKO) geliefert.“

Nun ist die Polizei auf der Suche nach dem Besitzer, damit das Chinchilla baldwieder nach Hause kehren kann. 

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