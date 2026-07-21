Mit Herz, Spiel und Fantasie auf Entdeckungsreise

Unter dem Motto „Phantastische Welten & Verborgene Kräfte“ verwandelt sich der Tonhof in Maria Saal auch heuer wieder in einen Ort voller Fantasie, Theater und Ausdruck. Auch für Erwachsene wird ein Workshop angeboten.
Wie wichtig Kreativität, freies Ausprobieren und der Mut, sich auf der Bühne auszudrücken, sind, zeigt auch heuer wieder die 13. Ausgabe der Kinder-Kreativ-Woche am geschichtsträchtigen Tonhof in Maria Saal, die von Stefan Schweiger initiiert und veranstaltet wird.
Unter dem Motto „Phantastische Welten & Verborgene Kräfte“ tauchen Kinder eine Woche lang in die Welt des Theaters, der Bewegung und der Fantasie ein, an jenem Ort, an dem einst Größen der österreichischen Literatur wie H. C. Artmann, Wolfgang Bauer oder Peter Handke ein- und ausgingen. Geleitet wird der Workshop von Schauspielerin, Feldenkrais-Lehrerin und ALBA-Emoting-Trainerin Amalia Altenburg und ihrer Kollegin Julia Meinx.
Kreative Woche mit Abschlussvorstellung
„Wir öffnen einen Raum, in dem die Kinder ihrer Fantasie freien Lauf lassen können“, erzählt Altenburg. Mit Übungen aus Schauspiel, Tanz, Pantomime sowie Körper- und Atemarbeit wird der Künstler-Nachwuchs spielerisch an Ausdruck und Improvisation herangeführt. Anschließend entwickeln sie, ganz nach ihren Ideen, ihre eigenen Geschichten, Figuren und Szenen.
Am Ende der Kreativ-Woche präsentieren die jungen Teilnehmenden ihre selbst entwickelten Szenen bei einer Abschlussaufführung. Dabei zeigt sich jedes Jahr aufs Neue, wie viel Kreativität und Ausdruckskraft in den Kindern steckt. „Wenn ich das hier mit der Schule vergleiche, dann ist die Schule nur eine ganz kleine Ameise“, erinnert sich Altenburg an die Aussage einer achtjährigen Teilnehmerin, die den Workshop bereits vor einigen Jahren besucht hatte.
Angebot auch für Erwachsene
Doch nicht nur Kinder kommen am Tonhof auf ihre Kosten: Am Samstag laden Amalia Altenburg und Julia Meinx zu einem Workshop für Erwachsene ein. Im Mittelpunkt stehen Atem, Körper und Ausdruck sowie das spielerische Zusammenspiel von Atmung, Bewegung und Emotionen.
Mit einfachen Wahrnehmungs-, Atem- und Bewegungsübungen entdecken die Teilnehmerinnen und Teilnehmer neue Möglichkeiten für authentischen Ausdruck, mehr Präsenz und Lebendigkeit – Fähigkeiten, die nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Alltag von Bedeutung sind.
Erwachsenenkurs: 25. Juli (10 bis 17 Uhr) im Kulturgut Portendorf. Kinder-Kreativ-Woche: 27. bis 31. Juli (10 bis 17 Uhr) im Tonhof-Stadl in Maria Saal. Informationen unter: 0650 26 13 432 oder amalia.altenburg@gmail.com.
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