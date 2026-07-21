Mit Herz, Spiel und Fantasie auf Entdeckungsreise

Am Ende der Kreativ-Woche präsentieren die jungen Teilnehmenden ihre selbst entwickelten Szenen bei einer Abschlussaufführung. Dabei zeigt sich jedes Jahr aufs Neue, wie viel Kreativität und Ausdruckskraft in den Kindern steckt. „Wenn ich das hier mit der Schule vergleiche, dann ist die Schule nur eine ganz kleine Ameise“, erinnert sich Altenburg an die Aussage einer achtjährigen Teilnehmerin, die den Workshop bereits vor einigen Jahren besucht hatte.