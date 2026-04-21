Porsche Boxster: Dynamisch aus dem Tal der Tränen

Marcharts Prinzip der Gleichteile führte dazu, dass der Boxster auch die Türen und weitere Bauteile mit dem 1997 aufgelegten 911 der Generation 996 teilte – inklusive des Scheinwerferdesigns im kuriosen „Spiegelei-Look“. Diese „Carry-Over-Parts“, wie Porsche die Gleichteile nannte, reduzierten die Produktionskosten sowohl beim Boxster als auch beim 911 um 30 Prozent – und sie werteten den Boxster auf. Was hatten sich die früheren Porsche-Einstiegstypen 914 und 924 trotz einzigartiger Verkaufserfolge alles gefallen lassen müssen: „Hausfrauen-Porsche“, spotteten sogar einige Kritiker. Ein Image-Problem, das beim Mittelmotor-Roadster Boxster mit 911-Teilen nie ein Thema war. Zumindest nicht in dem Ausmaß.