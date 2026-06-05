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Identität bestätigt

Elfjährige tot: Justizskandal schockt Frankreich

Ausland
05.06.2026 22:35
In Frankreich wurde die Leiche der elfjährigen Lyhanna in einem Silo gefunden. Der mutmaßliche ...
In Frankreich wurde die Leiche der elfjährigen Lyhanna in einem Silo gefunden. Der mutmaßliche Mörder wurde in der Vergangenheit mehrfach wegen Vergewaltigung Minderjähriger angezeigt.(Bild: Krone-Collage/AP/Frederic Lancelot, AFP/HANDOUT)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Frankreich steht unter Schock, die schlimmsten Befürchtungen sind wahr geworden. Die Leiche eines toten Kindes wurde nach tagelangem Bangen gefunden. Die Geschichte hinter der ermordeten Lyhanna (11) entwickelt sich zu einer Justizaffäre, die das ganze Land aufwühlt.

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Traurige Gewissheit nach dem Fund einer Kinderleiche in Frankreich: Bei den am Vortag entdeckten sterblichen Überresten handelt es sich nach Angaben der Justiz um die ermordete Lyhanna. „Die Identität des Opfers wurde durch einen DNA-Abgleich bestätigt“, sagte der Staatsanwalt der südwestfranzösischen Stadt Agen, Olivier Naboulet, am Freitagabend. Zuvor hatte Präsident Emmanuel Macron Missstände im französischen Justizsystem eingeräumt.

Leiche in Silo gefunden
Die Leiche des Mädchens war in einem Getreidesilo im südfranzösischen Ort Puycasquier gefunden worden. Der Verdächtige, in dessen Auto das Mädchen zuletzt gesehen wurde, war in der Vergangenheit mehrfach wegen Vergewaltigung Minderjähriger angezeigt worden, ohne dass dies juristische Folgen hatte. Der Mann befindet sich in Untersuchungshaft und verweigert die Aussage.

In Fleurance wurde fieberhaft nach dem Mädchen gesucht.
In Fleurance wurde fieberhaft nach dem Mädchen gesucht.(Bild: AFP/MATTHIEU RONDEL)

„Klar, dass es Schwachstellen gab“
„Es ist klar, dass es Schwachstellen gab“, sagte Macron am Freitag. Die Verantwortlichkeiten müssten geklärt und der Schutz von Kindern müsse verbessert werden. Der Fall der elf Jahre alten Lyhanna, deren Leiche am Donnerstag sechs Tage nach ihrem Verschwinden gefunden worden war, hat in Frankreich Entsetzen und Empörung ausgelöst. Premierminister Sébastien Lecornu berief zu dem Fall die Justiz- und Innenminister ein. Erste Folgerungen einer behördeninternen Untersuchung sollen in spätestens zwei Wochen vorliegen.

In Regierungskreisen gab es Kritik am Vorgehen der Staatsanwaltschaft in Auch, wo bereits vor Monaten eine Vergewaltigungsanzeige gegen den Verdächtigen eingegangen war. Die seit Jahresbeginn geltende Vorschrift, Fälle mit minderjährigen Opfern vorrangig zu behandeln, sei nicht befolgt worden, hieß es.

„Eerhebliche und inakzeptable Störungen“ 
Justizminister Gérard Darmanin sprach von „erheblichen und inakzeptablen Störungen“ bei der Bearbeitung der Strafanzeigen gegen den Verdächtigen. Er berief für Montag ein Treffen mit Vertretern der Staatsanwaltschaft ein. Darmanin äußerte am Freitag auch seinen Unmut darüber, dass seine Weisungen zum Umgang mit sexualisierter Gewalt gegen Minderjährige im Fall Lyhanna nicht umgesetzt worden seien. Aus seinem Umfeld hieß es, dass den zuständigen Justizbeamten Strafen drohen könnten, sollten sich die festgestellten Verstöße bestätigen.

Frankreichs Justizminister Gérard Darmanin steht unter Druck.
Frankreichs Justizminister Gérard Darmanin steht unter Druck.(Bild: AFP/SIMON WOHLFAHRT)

Mehrfach angezeigt
Der mutmaßliche Täter war in den vergangenen Jahren mehrfach wegen sexueller Übergriffe sowie wegen Vergewaltigung von Minderjährigen angezeigt worden. Ein Ermittlungsverfahren nach einer Anzeige 2022 wurde mangels Beweisen eingestellt. Eine weitere Strafanzeige vom Sommer 2025 hatte bisher nicht zu Vernehmungen des Verdächtigen oder der mutmaßlichen Zeugen geführt.

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Am Mittwoch wurde der Mann erneut wegen Vergewaltigung einer Minderjährigen angezeigt. Dabei handelt es sich vermutlich um den Fall einer Elfjährigen, die an einer Übernachtungsparty einer seiner Töchter teilgenommen hatte. Die Eltern von Lyhanna waren nach einer solchen Übernachtungsparty im Haus des Verdächtigen auf Distanz zu dem Mann gegangen, hieß es.

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