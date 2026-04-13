Porsche Holding bleibt auf der Überholspur

Laut Hans Peter Schützinger, dem Sprecher der Geschäftsführung der Porsche Holding Salzburg, wird das gesamtwirtschaftliche Umfeld im Jahr 2026 weltweit herausfordernd und die Automärkte im Krisenmodus bleiben. Zu den geopolitischen Spannungen sowie den Unsicherheiten aus dem konjunkturellen Umfeld gelte es auch, die Anforderungen aus der Transformation in die E-Mobilität und den CO2-Regulierungen zu erfüllen. Ziel der Porsche Holding Salzburg sei es dabei, das profitable Wachstum in Europa in allen Geschäftsbereichen weiter voranzutreiben.