Von vier auf acht Prozent hat sich der Anteil jener Befragten, die in der Europäischen Union die größte Bedrohung für den Frieden auf der Welt sehen, deutlich erhöht. Bemerkenswert: Im Friedensprojekt Brüssel sehen damit mehr Menschen eine Gefahr als in China. Lediglich vier Prozent sehen Peking als eine Gefahrenquelle für den Weltfrieden – trotz militärischer Interventionen rundum Taiwan und im Indo-Pazifik.