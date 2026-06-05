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Sportboss Schöttel spricht über Werben um Rangnick

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
05.06.2026 23:49
Porträt von Rainer Bortenschlager
Von Rainer Bortenschlager

„Thema ist es gar nicht“, verriet ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel am Rande des ersten Trainings von Österreichs Nationalmannschaft in Santa Barbara am Freitag, angesprochen auf das Werben Milans um Teamchef Ralf Rangnick. Aber sehen und hören Sie selbst – oben im Video.

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Fast täglich kommen neue Spekulationen über die Zukunft von Österreichs Teamchef auf. Verlängert Rangnick seinen Vertrag beim ÖFB, oder zieht es den 67-jährigen Deutschen doch nach Mailand? 

(Bild: GEPA)

Schöttel wollte sich zu den Wechselspekulationen nicht im Detail äußern. „Aktuell bringt es nichts, darüber zu reden. Die Sachlage ist klar. Wir freuen uns über das erste Training und sind alle guter Dinge, und so wird es auch bleiben“, meinte der 59-Jährige.

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Rangnick traf sich wie berichtet vergangene Woche mit Klub-Eigentümer Gerry Cardinale und Klub-Berater Zlatan Ibrahimovic in Wien – beide Seiten blieben weiter in Kontakt. Rangnick wäre als technischer Direktor der neue starke Mann beim AC Mailand.

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