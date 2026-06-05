Sportboss Schöttel spricht über Werben um Rangnick

„Thema ist es gar nicht“, verriet ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel am Rande des ersten Trainings von Österreichs Nationalmannschaft in Santa Barbara am Freitag, angesprochen auf das Werben Milans um Teamchef Ralf Rangnick. Aber sehen und hören Sie selbst – oben im Video.
Fast täglich kommen neue Spekulationen über die Zukunft von Österreichs Teamchef auf. Verlängert Rangnick seinen Vertrag beim ÖFB, oder zieht es den 67-jährigen Deutschen doch nach Mailand?
Schöttel wollte sich zu den Wechselspekulationen nicht im Detail äußern. „Aktuell bringt es nichts, darüber zu reden. Die Sachlage ist klar. Wir freuen uns über das erste Training und sind alle guter Dinge, und so wird es auch bleiben“, meinte der 59-Jährige.
Rangnick traf sich wie berichtet vergangene Woche mit Klub-Eigentümer Gerry Cardinale und Klub-Berater Zlatan Ibrahimovic in Wien – beide Seiten blieben weiter in Kontakt. Rangnick wäre als technischer Direktor der neue starke Mann beim AC Mailand.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.