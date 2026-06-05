Heute herrscht „Kaiser-Mania“ in Schladming

Heute wird es kaiserlich in Schladming. Schlagerstar Roland Kaiser spielt heute beim fünftägigen Summer-Opening auf – und die Fans aus nah und fern sind voller Vorfreude.
„Kaiser-Mania“ mit 10.500 Fans in Schladming. Während das Wetter tagsüber noch zur Zitterpartie wurde, klarte es am Nachmittag immer mehr auf. Und mit den Temperaturen stieg auch die Vorfreude der Roland-Kaiser-Fans. Die „Krone“ hat sich umgehört.
Für Heinz und Viktoria aus Graz ist das Konzert eine Premiere: „Wir sind zwar seit vielen Jahren Fans, Roland Kaiser live erlebt haben wir aber noch nie. Die Freude, dass es heute so weit ist, ist riesig!“, sagt Heinz.
Das Polter-Duo Lisa und Lisa aus Lassing liebt „die Partystimmung bei allen Kaiser-Konzerten“.
Heidi und Wolfgang aus Ennsdorf sagen: „Seine Lieder sind so lebensnah und aufbauend.“
Das Trio Babsi, Susi und Alex (v.l.n.r.) kommt aus Linz und trägt das Lieblingslied gar am Shirt: „‘Warum hast du nicht nein gesagt‘ ist einfach großartig! Wir sind alle mit Roland Kaisers Musik aufgewachsen.“
Und Manuela und Günter aus Zwettl wiederum haben diesen Schlager einst sogar als Hochzeits-Lied gewählt: „Das verbindet uns für immer mit Roland Kaiser.“
Doch mit dem kaiserlichen Konzert ist der Reigen in Schladming freilich noch nicht beendet: Am Samstag spielt noch Reinhard Fendrich auf und am Sonntag kommt noch Placido Domingo.
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