Wie Kaltenegger seinen „Goldrausch“ bezahlte

Kreative Edelmetall-Deals stehen im Visier der Justiz

Leisten kann sich Helmut Kaltenegger alles durch ein – sagen wir einmal – äußerst kreatives Geschäftsmodell. Kurz erklärt: Es geht um Goldkauf mit Rabatten von bis zu 70 Prozent samt der Aussicht auf großzügige Gewinne. Alles dreht sich um das Unternehmen TGI mit Sitz in Liechtenstein.