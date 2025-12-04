1900 Jobs nur Anfang? Porsche verschärft Sparkus

Streichung von Einmalzahlungen und Jubiläumsleistungen

Geplant sind demnach die Streichung von Einmalzahlungen und Jubiläumsleistungen. Auch bei der Altersvorsorge soll gekürzt werden. Konkret würden ein „Personalabbau im Angestelltenbereich“ oder eine „externe Verlagerung von Dienstleistungsumfängen“ genannt, zudem eine „Reduzierung der Azubi-Zahlen und bedingte Übernahmegarantie“. Ferner soll es „Anpassungen“ beim Homeoffice und der Arbeitszeit sowie eine „Erhöhung der Flexibilität“ geben, wie die Zeitungen unter Berufung auf eine ihr vorliegende Auflistung weiter berichteten.