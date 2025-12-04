Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Wir müssen anpacken“

1900 Jobs nur Anfang? Porsche verschärft Sparkus

Motor
04.12.2025 13:30
Porsche verschärft den Sparkurs: Geplant sind demnach die Streichung von Einmalzahlungen und ...
Porsche verschärft den Sparkurs: Geplant sind demnach die Streichung von Einmalzahlungen und Jubiläumsleistungen. Auch bei der Altersvorsorge soll gekürzt werden.(Bild: APA/dpa/Marijan Murat)

Der Sparkurs beim deutschen Luxuswagenhersteller Porsche wird offenbar deutlich schärfer. Erst im Februar wurde ein erstes Paket verkündet, wonach 1900 Jobs bis 2029 gestrichen werden. Nun verlangt das Management weitere – noch härte – Einschnitte und weitreichende Zugeständnisse der Angestellten.

0 Kommentare

Die Volkswagen-Tochter strebt in Gesprächen über ein neues Zukunftspaket weitere Einsparungen vor allem im Stammwerk in Zuffenhausen und im Entwicklungszentrum in Weissach an, wie die „Stuttgarter Nachrichten“ und „Stuttgarter Zeitung“ berichten. Unter anderem wird die Auslagerung ganzer Betriebsteile und Fahrzeuge in den Raum gestellt.

Streichung von Einmalzahlungen und Jubiläumsleistungen
Geplant sind demnach die Streichung von Einmalzahlungen und Jubiläumsleistungen. Auch bei der Altersvorsorge soll gekürzt werden. Konkret würden ein „Personalabbau im Angestelltenbereich“ oder eine „externe Verlagerung von Dienstleistungsumfängen“ genannt, zudem eine „Reduzierung der Azubi-Zahlen und bedingte Übernahmegarantie“. Ferner soll es „Anpassungen“ beim Homeoffice und der Arbeitszeit sowie eine „Erhöhung der Flexibilität“ geben, wie die Zeitungen unter Berufung auf eine ihr vorliegende Auflistung weiter berichteten.

(Bild: vulcanus - stock.adobe.com)

„Kostenoptimierungen zwingend erforderlich“
Ein Unternehmenssprecher sagte, die Automobilindustrie stehe vor immensen Herausforderungen und die Wettbewerbsfähigkeit entscheide über die Zukunft von Porsche. „Dafür müssen wir in allen Bereichen anpacken. Angesichts der veränderten Rahmenbedingungen sind erhebliche Kostenoptimierungen zwingend erforderlich.“ Darüber spreche man mit der Arbeitnehmerseite im Rahmen eines zweiten Zukunftspakets – „weiterhin vertraulich“.

Zitat Icon

Die Wettbewerbsfähigkeit entscheidet über die Zukunft von Porsche. Dafür müssen wir in allen Bereichen anpacken.

Ein Unternehmenssprecher der Porsche AG

Betriebsrat möchte Beschäftigungssicherung bis 2035
Das Unternehmen hatte in der Vergangenheit immer wieder betont, dass es mit der Arbeitnehmervertretung über die Senkung von Personalkosten sprechen wolle. Zur Höhe des angestrebten Einsparvolumens wollten weder das Unternehmen noch der Gesamtbetriebsrat Angaben machen.

  Der Gesamtbetriebsratsvorsitzende Ibrahim Aslan sagte den „Stuttgarter Nachrichten“ und „Stuttgarter Zeitung“ auf Anfrage: „Gesamtbetriebsrat und IG Metall sind in Gesprächen mit dem Vorstand über ein Zukunftspaket, um Porsche und Belegschaft gut für die Zukunft aufzustellen.“ Aktuell befinde man sich in der Informationsphase, erst danach werde man in Verhandlungen eintreten.

Betriebsversammlungen angesetzt
In der kommenden Woche finden schon lang angesetzte Betriebsversammlungen in Zuffenhausen und Weissach statt. Der Standpunkt des Betriebsrats sei klar: „Wir brauchen eine Beschäftigungssicherung mindestens bis 2035 und erwarten ein klares Bekenntnis des Vorstands zu unseren deutschen Porsche-Standorten.“

Zitat Icon

Wir brauchen eine Beschäftigungssicherung mindestens bis 2035 und erwarten ein klares Bekenntnis des Vorstands zu unseren deutschen Porsche-Standorten.

Betriebsrat von Porsche

Die aktuelle Beschäftigungssicherung gilt nach früheren Angaben bis Mitte 2030 für ungefähr 23.000 Mitarbeiter im Stammwerk Zuffenhausen, im Entwicklungszentrum in Weissach sowie an mehreren kleineren Standorten. Liefe die Maßnahme aus, wären betriebsbedingte Kündigungen möglich.

1900 Stellen sollen bis 2029 wegfallen
Erst im Februar wurde ein erstes Sparpaket verkündet, wonach 1900 Jobs bis 2029 gestrichen werden – wegen der Beschäftigungssicherung sozialverträglich. Im Juli kündigte der scheidende Vorstandschef Oliver Blume intern eine weitere Sparrunde an.

Lesen Sie auch:
Porsche am Tiefpunkt? Der Verlust werde für die Neuausrichtung in Kauf genommen, so die ...
99% weniger Gewinn
Porsche mit Milliardenverlust in nur einem Quartal
24.10.2025
Überraschung inklusive
Porsche Cayenne: Top-Performance in jeder Hinsicht
20.11.2025
Wechsel im Vorstand
Porsche: Ex-McLaren-Chef soll Oliver Blume folgen
17.10.2025

Angesichts der milliardenschweren Belastungen durch den Strategieschwenk, wieder verstärkt Verbrenner zu bauen, geht die Porsche-Führung in diesem Jahr von deutlich weniger Gewinn aus. Die Kosten für den Unternehmensumbau summieren sich auf 3,1 Milliarden Euro, wie Porsche Mitte September mitteilte.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Münchner Meilenstein
BMW iX3: Herausragend – aber auch gut im Umgang?
Überraschung inklusive
Porsche Cayenne: Top-Performance in jeder Hinsicht
Bentley inszeniert den Continental GT Supersports mit leichtem Höllen-Anklang – passend zur ...
Teufelszeug
So macht Bentley den Continental GT zum Sportler
Carbon-Flügeltürer
Yangwang U9: Auf der Strecke mit BYDs Superboliden
„Ich schau dir in die Augen, Kleiner.“ Stephan Schätzl bei der Vorstellung des neuen Renault ...
Erstaunlich hochwertig
Renault Twingo: Herz schlägt hoch, der Preis tief
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
316.622 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Innenpolitik
Das kommt ab 2026 auf Raucher in Österreich zu
136.065 mal gelesen
Am Dienstag hat sich der Finanzausschuss des Nationalrats mit den geplanten Änderungen beim ...
Oberösterreich
Dieses Traditionsgasthaus braucht einen neuen Wirt
123.567 mal gelesen
Damit die Küche im Traditionswirthaus am Pöstlingberg nicht länger als nötig kalt bleibt, hält ...
Mehr Motor
„Wir müssen anpacken“
1900 Jobs nur Anfang? Porsche verschärft Sparkus
Münchner Meilenstein
BMW iX3: Herausragend – aber auch gut im Umgang?
800-Volt-Pionier
Hyundai Ioniq 6: Update bringt viel größeren Akku
Klimaretter?
Dieser Mazda saugt mehr CO2 ein, als er ausstößt!
Ausnahme in einem Land
Reiz verloren? Absatzdebakel für Tesla in Europa

Produkt Vergleiche

Autobatterie Vergleich
Zum Vergleich
autobatterie
Winterreifen Vergleich
Zum Vergleich
winterreifen
Wagenheber Vergleich
Zum Vergleich
wagenheber
Elektroroller Vergleich
Zum Vergleich
elektroroller
Ganzjahresreifen Vergleich
Zum Vergleich
ganzjahresreifen
Motorradhelm Vergleich
Zum Vergleich
motorradhelm
Schneeketten Vergleich
Zum Vergleich
schneeketten
Drehmomentschlüssel Vergleich
Zum Vergleich
drehmomentschluessel
Autokredit Vergleich
Zum Vergleich
autokredit
Kompressor Vergleich
Zum Vergleich
kompressor
Alle Produkte ansehen
KMM
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf