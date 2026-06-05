3000 Fans bei Österreichs erstem WM-Training

Die Anzahl der Kadermitglieder – derzeit sind es nach der Verletzung von Christoph Baumgartner 25, erlaubt wären 26 – dürfte sich nicht mehr ändern, wie ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel sagte. „26 ist grundsätzlich eine hohe Zahl, was auch für das Training nicht ganz einfach ist. Die Trainer haben sich im Moment entschieden, nicht nachzunominieren, es ist aber noch bis einen Tag vor dem Jordanien-Match (Anm.: am 17. Juni um 6.00 Uhr MESZ) möglich.“