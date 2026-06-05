Barcelona-Star Yamal Spieler des Jahres in Spanien

Wegen einer Muskelverletzung im Oberschenkel bestritt Yamal seit April kein Spiel mehr. Befürchtet wurde, dass er Spanien in den WM-Gruppenspielen nicht zur Verfügung steht. Teamchef Luis de la Fuente stellte am Mittwoch aber einen Einsatz zum Auftakt am 15. Juni gegen Kap Verde in Aussicht – „vielleicht für ein paar Minuten“.