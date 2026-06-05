Rettung für Beagle „Daisy“ nach 50-tägiger Odyssee

Garten wurde zur Falle

Die Wende brachte ein ausgeklügelter Plan in Malborghetto. Eine Anrainerin gewann mit Futtergaben das Vertrauen des Beagles. Helfer verwandelten den von „Daisy“ frequentierten Garten daraufhin in eine große Falle mit ferngesteuertem Tor. Nach einem fast vierstündigen Ausharren schnappte diese zu. Die panische Hündin konnte am Geschirr gepackt und nach 50 Tagen in Sicherheit gebracht werden.