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„Ja, sie haben ...“

Putin traf Schröder zu Vieraugengespräch im Kreml

Außenpolitik
05.06.2026 21:08
Ein Bild aus dem Jahr 2018: Russlands Präsident Wladimir Putin (73) und Deutschlands Altkanzler ...
Ein Bild aus dem Jahr 2018: Russlands Präsident Wladimir Putin (73) und Deutschlands Altkanzler Gerhard Schröder bei einem Treffen im Kreml.(Bild: AFP)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der russische Präsident Wladimir Putin hat sich zu einem Vieraugengespräch mit Deutschlands Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) getroffen. „Ja, sie haben sich getroffen. Es war ein gutes und freundschaftliches Gespräch“, bestätigte der außenpolitische Berater Putins, Juri Uschakow, am Freitagabend. 

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Zum Inhalt und dabei möglichen Perspektiven für Verhandlungen zwischen Russland und der Europäischen Union in Sachen Ukraine-Krieg machte Uschakow gegenüber der russischen Nachrichtenagentur Interfax keine. Putin hatte Schröder unlängst als möglichen Vermittler zwischen Russland und Europa ins Spiel gebracht. Die deutsche Bundesregierung und andere europäische Regierungen hatten dies deutlich abgelehnt.

Besuch angekündigt
Bereits am Mittwoch hatte der Kreml bestätigt, dass der deutsche Altkanzler Russland besucht. Kremlsprecher Dmitri Peskow erklärte, Russland begrüße Schröders Besuch. 

Schröder als Lobbyist für russische Energieunternehmen tätig
Der 82-jährige Schröder pflegte während und nach seiner Kanzlerschaft ein enges Verhältnis zu Putin. Nach seinem Ausscheiden aus dem Amt übernahm Schröder als Lobbyist Spitzenposten bei russischen Staatskonzernen. Spätestens seit Russlands Angriff auf die Ukraine steht er dafür massiv in der Kritik.

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