Putin traf Schröder zu Vieraugengespräch im Kreml

Zum Inhalt und dabei möglichen Perspektiven für Verhandlungen zwischen Russland und der Europäischen Union in Sachen Ukraine-Krieg machte Uschakow gegenüber der russischen Nachrichtenagentur Interfax keine. Putin hatte Schröder unlängst als möglichen Vermittler zwischen Russland und Europa ins Spiel gebracht. Die deutsche Bundesregierung und andere europäische Regierungen hatten dies deutlich abgelehnt.