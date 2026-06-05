Ried verliert Top-Torjäger Kingstone Mutandwa

Die SV Ried verliert ihren mit Abstand besten Torschützen. Kingstone Mutandwa, der in der abgelaufenen Fußball-Bundesligasaison 16 Tore für die Innviertler erzielt hat, kehrt zu Cagliari Calcio zurück.
Der Serie-A-Klub zog die Kaufoption für den sambischen Stürmer. Der 23-Jährige war im Sommer des Vorjahres von Cagliari geholt worden und war für Sportdirektor Wolfgang Fiala „der beste Stürmer der SV Ried seit sehr langer Zeit“.
„Dieser Transfer bestätigt unseren Weg, jungen und ambitionierten Spielern eine Plattform zu bieten, sich sportlich weiterzuentwickeln und den nächsten Karriereschritt zu machen. Gleichzeitig ist es uns gelungen, für den Verein eine wirtschaftlich sehr gute Lösung zu erzielen“, erklärte Fiala.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.