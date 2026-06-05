Ausweichverkehr über Brücke belastet Anrainer

Die Zellerstraße wird damit für den Ausweichverkehr nicht attraktiver, denn die Belastung für Anrainer ist jetzt schon hoch. Verkehrszählungen im Juli 2025 haben ergeben, dass im Schnitt 2000 Fahrzeuge pro Tag über die Brücke rollen. Die Strecke ist eine beliebte Ausweichroute, wenn es auf der B311 oder der B164 staut.