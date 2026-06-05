Ausweichverkehr über Brücke belastet Anrainer

In Saalfelden in Salzburg ist die Sanierung der Zellerstraßenbrücke abgeschlossen: Sie bleibt künftig nur einspurig befahrbar. Weil auch viel Ausweichverkehr über die Brücke rollt, prüft die Gemeinde, wie die Anrainer entlastet werden können.
In Saalfelden wurde die Zellerstraßenbrücke über die Saalach, die aus dem Jahr 1960 stammt, um rund 900.000 Euro generalsaniert und nach einem halben Jahr Bauzeit wieder für den Verkehr freigegeben.
Projektleiter Zlatko Mitrovic erklärt: „Bei der Brücke wurden die Stahlkonstruktion und die Betonplatten abgetragen. Die Brückenpfeiler wurden saniert und mit Bohrpfählen abgesichert. Im Anschluss wurde ein Stahlbetontragwerk mit Schlepp-Platten errichtet.“
Erstmals Gehsteig über die Brücke
Mit der Generalsanierung wurde auch der Hochwasserschutz verbessert: „Der Durchflussquerschnitt für die Saalach ist jetzt größer“, informierte Bürgermeister Erich Rohrmoser (SPÖ) bei der Eröffnung. Für Fußgänger gibt es erstmals einen Gehsteig über die Brücke. Befahrbar ist sie weiterhin nur einspurig.
Die Zellerstraße wird damit für den Ausweichverkehr nicht attraktiver, denn die Belastung für Anrainer ist jetzt schon hoch. Verkehrszählungen im Juli 2025 haben ergeben, dass im Schnitt 2000 Fahrzeuge pro Tag über die Brücke rollen. Die Strecke ist eine beliebte Ausweichroute, wenn es auf der B311 oder der B164 staut.
Verkehrseinschränkung wird geprüft
Stadtchef Rohrmoser: „Auf Anregung von Anrainern haben wir ein Verkehrsgutachten beauftragt. In diesem wurden Vorschläge erarbeitet, wie man die Verkehrsbelastung für die Bewohner reduzieren kann.“
Aus Richtung Westen (Autohaus Hotter) kommend, könnte nach dem Vorschlag eines Gutachters künftig eine Sperre gelten. Die Stadtgemeinde hat bei der Bezirkshauptmannschaft einen Antrag dazu eingebracht. Das Ergebnis ist aber noch offen. Derzeit ist die Brücke noch von beiden Seiten befahrbar.
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