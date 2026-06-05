Einbruchszahlen steigen während der WM rasant an

Wer das gerne ausnutzt, sind laut der Wiener Städtischen Einbrecher. Der Versicherer analysierte Zahlen der vergangenen elf Großereignisse, von der EM 2004 in Portugal bis zur EM 2024 im Nachbarland Deutschland. Was auffällt: Nur bei der EM 2008 im eigenen Land und bei der Winter-WM in Katar 2022 gab es gleich viele Einbrüche wie ohne TV-Großereignis. In allen anderen Fällen kam es während des Fußballturniers zu mehr Einbrüchen in Häuser und Wohnungen.