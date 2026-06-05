Einbruchszahlen steigen während der WM rasant an

Wenn unsere Nationalmannschaft in den Vereinigten Staaten um Siege kämpft, werden laut der Wiener Städtische Versicherung während Public-Viewing-Events die Einbruchszahlen wieder um rund elf Prozent steigen. Grund sind offenbar die für Einbrecher verführerischen, späten Anstoßzeiten.
Wenn Europa- oder Weltmeisterschaften im Fußball angekickt werden, erfreuen sie sich Public Viewings quer durchs ganze Land regelmäßig großer Beliebtheit. Auch ab dem Eröffnungsspiel der ab dem kommenden Donnerstag stattfindenden WM in den USA, Mexiko und Kanada sind – trotz etwas ungewöhnlicher Anstoßzeiten – werden sich wohl zwischen Vorarlberg und dem Burgenland wieder zahlreiche Fußballfans vor Leinwänden und Großbild-Fernsehern in Bars, Beisln und Schanigärten versammeln.
Wer das gerne ausnutzt, sind laut der Wiener Städtischen Einbrecher. Der Versicherer analysierte Zahlen der vergangenen elf Großereignisse, von der EM 2004 in Portugal bis zur EM 2024 im Nachbarland Deutschland. Was auffällt: Nur bei der EM 2008 im eigenen Land und bei der Winter-WM in Katar 2022 gab es gleich viele Einbrüche wie ohne TV-Großereignis. In allen anderen Fällen kam es während des Fußballturniers zu mehr Einbrüchen in Häuser und Wohnungen.
Die WM in Brasilien hat gezeigt, wie stark sich die Anstoßzeiten auf die Einbruchszahlen auswirken können. Auch dieses Mal ist Vorsicht geboten.
Wiener Städtische-Vorstandsdirektorin Doris Wendler
Bild: Ludwig Schedl
Wegen Anstoßzeiten ist Vorsicht geboten
Am eklatantesten zeigte sich der Unterschied bei der WM 2014 in Brasilien, bei der 20 Prozent mehr Einbrüche, also 26 Einbrüche pro WM-Tag, gemeldet wurden (22 sind es an einem durchschnittlichen Tag). Auch 2014 fanden, bedingt durch die Zeitverschiebung, viele Spiele spätabends oder nachts statt. „Auch wegen der Anstoßzeiten ist bei der kommenden WM besondere Vorsicht geboten“, warnt daher Vorstandschefin Doris Wendler. Erneut haben sich jedenfalls zahlreiche Bars um die wegen der späten Spielzeiten günstigeren TV-Lizenzen beworben.
Nicht ganz so dramatisch sieht die Lage dagegen ein erfahrener Ermittler. Die meisten Fußballfans würden wohl den Großteil der Weltmeisterschaft heuer von Zuhause aus verfolgen – und das schreckt letztendlich auch die Einbrecher ab. Eine Steigerung der Zahlen wäre aber dennoch kein Wunder, geht man heuer doch von einem generell eher niedrigen Niveau bei den Einbruchszahlen aus. Frühere Spiele, wie etwa Österreich gegen Argentinien, das um 19 Uhr angepfiffen wird, könnten Einbrecher dennoch magisch anlocken.
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