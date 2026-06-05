Salzburger räumen bei Staatsmeisterschaften ab

Doch damit ist der Medaillenregen für die Salzburger Schwimmstars wahrscheinlich noch nicht zu Ende. Mladenovic hat noch die 50 Meter Brust sowie 200 Meter Lagen vor sich, Karl greift noch auf 800 Meter Freistil an. Im Sommer starten Karl und Mladenovic bei der EM in Paris. Nicht auszuschließen, dass sie auch dort das Podest erobern . . .