Salzburger räumen bei Staatsmeisterschaften ab

Der Medaillenregen für die Schwimmunion Generali Salzburg bei den Staatsmeisterschaften in Wien geht weiter! Nach einem Titel über 200 Meter Brust am Donnerstag gewann Luka Mladenovic auch über 100 Meter – diesmal vor Vereinskollege Laurin Korber-Perner. Auch Freiwasser-Spezialist Luca Karl fuhr einen Titel ein.
Zukunftshoffnung Luka Mladenovic war auch am Freitag nicht aufzuhalten. Der Salzburger Schwimmer zog auch über 100 Meter Brust der Konkurrenz bei den Staatsmeisterschaften in Wien auf und davon und heimste seine zweite Goldmedaille im Rahmen der Sport Austria Finals ein. Hinter ihm landete Laurin Korber-Perner. Bereits am Donnerstag gewann der College-Athlet über 200 Meter Brust.
Luca Karl (ebenfalls Schwimmunion Generali Salzburg) durfte sich nach Silber über 400 Meter Freistil in derselben Disziplin über 1500 Meter über den Titel freuen.
Doch damit ist der Medaillenregen für die Salzburger Schwimmstars wahrscheinlich noch nicht zu Ende. Mladenovic hat noch die 50 Meter Brust sowie 200 Meter Lagen vor sich, Karl greift noch auf 800 Meter Freistil an. Im Sommer starten Karl und Mladenovic bei der EM in Paris. Nicht auszuschließen, dass sie auch dort das Podest erobern . . .
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