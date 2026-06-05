ÖVV-Teams erlitten zum EL-Auftakt Niederlagen

„Wir hatten im zweiten Satz immer wieder Annahmeprobleme, das war vielleicht ein Zünglein an der Waage“, meinte Teamchef Roland Schwab im ORF-TV-Interview. Als Ziel für Sonntag gab er ein 3:0 gegen Island aus. „Ein 3:1 nehmen wir auch mit, damit wir mit einem Sieg aus dem Wochenende rauskommen, dann geht es gegen die Schweiz.“