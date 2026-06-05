ÖVV-Teams erlitten zum EL-Auftakt Niederlagen

Österreichs Volleyball-Teams sind beim Doppel im Multiversum in Schwechat mit Niederlagen in die European League gestartet. Die Frauen verloren gegen die Slowakei klar 0:3 (-22,-20,-15) und treffen nun am Sonntag (15.05 Uhr) als Favorit auf Island. Die Männer mussten sich Finnland nach gewonnenem ersten Satz letztlich noch 1:3 (21,-12,-17,-16) beugen. Sie treffen nun am Sonntag (17.50) auf Montenegro.
Für die ÖVV-Frauen, die sich für die EM qualifiziert haben, kam die Niederlage nicht überraschend. „Die Enttäuschung ist schon groß, weil ich habe mir nicht gedacht, dass wir in den ersten zwei Sätzen so gut mithalten können“, erklärte Dana Schmit in Bezug auf einen möglichen Satzgewinn.
„Wir hatten im zweiten Satz immer wieder Annahmeprobleme, das war vielleicht ein Zünglein an der Waage“, meinte Teamchef Roland Schwab im ORF-TV-Interview. Als Ziel für Sonntag gab er ein 3:0 gegen Island aus. „Ein 3:1 nehmen wir auch mit, damit wir mit einem Sieg aus dem Wochenende rauskommen, dann geht es gegen die Schweiz.“
Am Abend begannen die ÖVV-Männer am gleichen Schauplatz, ebenfalls in einem European-League-Spiel, gegen Finnland stark. Die Hausherren gewannen den ersten Satz 25:21, danach legten die Gäste aber eine höhere Gangart ein und siegten noch ungefährdet.
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