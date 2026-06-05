Proteste gegen Dua Lipas Megahochzeit in Palermo

„Palermo ist nicht zu vermieten“

Die Plakate und Aufkleber gegen den Promi-Auflauf hängen an verschiedenen Orten der Stadt. Zu lesen sind auch Sprüche wie „Palermo ist nicht zu vermieten“ oder „Unsere Piazza ist nicht euer Wohnzimmer“. Hinter den Protesten steht eine Bürgerinitiative namens Apro Palermo (Offenes Palermo), die sich auch gegen Massentourismus wendet. Die 630.000-Einwohner-Stadt Palermo ist bislang noch nicht für Promi-Hochzeiten bekannt – anders als zum Beispiel Venedig.