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„Nicht für Reiche“

Proteste gegen Dua Lipas Megahochzeit in Palermo

Society International
05.06.2026 23:13
Eine sichtlich glückliche Dua Lipa beim Cocktailempfang am Freitagabend
Eine sichtlich glückliche Dua Lipa beim Cocktailempfang am Freitagabend(Bild: APA-Images / REUTERS / Igor Petyx)
Porträt von Franz Hollauf
Von Franz Hollauf

Popstar Dua Lipa (30) heiratet an diesem Wochenende Schauspieler Callum Turner (36) auf Sizilien. Während der Hochzeitsmarathon am Freitag startete, regt sich unter den Einheimischen Widerstand gegen die Megahochzeit.

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In der Inselhauptstadt wird mit Plakaten wie „Palermo ist nicht für die Reichen“ gegen die Feiern protestiert. Die Sängerin und der Schauspieler sind dort in einem Luxushotel untergebracht. Die standesamtliche Trauung fand schon am vergangenen Wochenende in London statt.

„Palermo ist nicht zu vermieten“
Die Plakate und Aufkleber gegen den Promi-Auflauf hängen an verschiedenen Orten der Stadt. Zu lesen sind auch Sprüche wie „Palermo ist nicht zu vermieten“ oder „Unsere Piazza ist nicht euer Wohnzimmer“. Hinter den Protesten steht eine Bürgerinitiative namens Apro Palermo (Offenes Palermo), die sich auch gegen Massentourismus wendet. Die 630.000-Einwohner-Stadt Palermo ist bislang noch nicht für Promi-Hochzeiten bekannt – anders als zum Beispiel Venedig.

300 Gäste erwartet – darunter zahlreiche Weltstars
Das Paar wurde bereits auf der Terrasse des Fünf-Sterne-Hotels Villa Igiea gesichtet, wo die beiden eine mehr als 100 Quadratmeter große Suite bezogen haben sollen. Die auf drei Tage geplanten Feiern sollen nach Zeitungsberichten an verschiedenen Orten in Palermo sowie der Nachbarstadt Bagheria stattfinden. Alles in allem würden etwa 300 Gäste erwartet, hieß es.

Offiziell gibt es keinerlei Programm. Erwartet werden Weltstars wie Elton John (79), Madonna (67), Rolling-Stones-Legende Mick Jagger (82) und Kult-Regisseur Pedro Almodóvar (76). Zahlreiche Prominente sollen Medienberichten zufolge mit Privatjets anreisen.

Cocktailparty als Startschuss der Hochzeitsfeier
Bereits am Freitag veranstaltete das Paar eine Cocktailparty im Palazzo Valguarnera Gangi. Superstars wie Charli XCX (33) und Mark Ronson (50) wurden dort dabei gesehen, wie sie mit dem Hochzeitspaar anstießen.  Berichten zufolge soll das Paar über 10.000 Euro bezahlt haben, um den Veranstaltungsort für den Empfang exklusiv zu mieten.

Am frühen Abend tanzte das Paar auf dem Platz. Um sie herum zelebrierten ihre Freunde mit dem ...
Am frühen Abend tanzte das Paar auf dem Platz. Um sie herum zelebrierten ihre Freunde mit dem Paar.(Bild: APA-Images / REUTERS / Igor Petyx)

Hochzeit soll ungefähr vier Millionen Euro kosten
Die italienische Wirtschaftszeitung „Il Sole 24 Ore“ schätzt die Kosten der Party auf insgesamt etwa vier Millionen Euro. Nach Informationen aus Italien soll die Sängerin während des dreitägigen Festes 26 verschiedene Kleider tragen – und zwar von Modehäusern wie Versace und Schiaparelli.

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Dua Lipa („Don‘t Start Now“, „Houdini“) und Turner („Emma“, „Phantastische Tierwesen“) sind seit Jänner 2024 ein Paar. Im vergangenen Sommer hatten sie ihre Verlobung bekannt gegeben.

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