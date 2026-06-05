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„Im Training verletzt“

Karl droht WM-Aus! DFB-Jungstar am Weg ins Spital

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
05.06.2026 20:20
Lennart Karl
Lennart Karl(Bild: AFP/ALEXANDER HASSENSTEIN)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

WM-Rückschlag für Deutschland! Lennart Karl hat sich im Abschlusstraining vor dem letzten WM-Test gegen die USA (Samstag, 20.30 Uhr) verletzt. Nun droht dem 18-jährigen Wirbelwind sogar das WM-Aus.

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„Leider hat sich Lenny heute verletzt im Training“, so Bundestrainer Julian Nagelsmann Freitagabend auf der Pressekonferenz. „Wir fahren jetzt ins Krankenhaus, machen uns ein Bild. Bitte fahrt ihm nicht hinterher, gebt ihm Ruhe. Wir brauchen eine Diagnose und dann informieren wir euch und dann schauen wir auch, ob wir jemanden nachnominieren oder nicht. Es sah ehrlich gesagt nicht so gut aus.“ Weitere Verletzungsdetails gab Nagelsmann nicht.

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Shootingstar
Der Bayern-Profi hat zwar erst drei Länderspiele für die DFB-Elf bestritten, gilt aber als absoluter WM-Hoffnungsträger. Bis einen Tag vor dem DFB-Auftaktspiel am 14. Juni gegen Curacao darf Nagelsmann verletzte Feldspieler in seinem Kader laut der FIFA-Statuten ersetzen. Infrage käme zum Beispiel Said El Mala vom 1. FC Köln oder der Stuttgarter Chris Führich. Mit Serge Gnabry hatte bereits ein bayern-Spieler wegen einer Muskelsehnenverletzung die WM-Teilnahme absagen müssen.

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