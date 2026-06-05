Karl droht WM-Aus! DFB-Jungstar am Weg ins Spital

„Leider hat sich Lenny heute verletzt im Training“, so Bundestrainer Julian Nagelsmann Freitagabend auf der Pressekonferenz. „Wir fahren jetzt ins Krankenhaus, machen uns ein Bild. Bitte fahrt ihm nicht hinterher, gebt ihm Ruhe. Wir brauchen eine Diagnose und dann informieren wir euch und dann schauen wir auch, ob wir jemanden nachnominieren oder nicht. Es sah ehrlich gesagt nicht so gut aus.“ Weitere Verletzungsdetails gab Nagelsmann nicht.