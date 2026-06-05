Karl droht WM-Aus! DFB-Jungstar am Weg ins Spital

WM-Rückschlag für Deutschland! Lennart Karl hat sich im Abschlusstraining vor dem letzten WM-Test gegen die USA (Samstag, 20.30 Uhr) verletzt. Nun droht dem 18-jährigen Wirbelwind sogar das WM-Aus.
„Leider hat sich Lenny heute verletzt im Training“, so Bundestrainer Julian Nagelsmann Freitagabend auf der Pressekonferenz. „Wir fahren jetzt ins Krankenhaus, machen uns ein Bild. Bitte fahrt ihm nicht hinterher, gebt ihm Ruhe. Wir brauchen eine Diagnose und dann informieren wir euch und dann schauen wir auch, ob wir jemanden nachnominieren oder nicht. Es sah ehrlich gesagt nicht so gut aus.“ Weitere Verletzungsdetails gab Nagelsmann nicht.
Shootingstar
Der Bayern-Profi hat zwar erst drei Länderspiele für die DFB-Elf bestritten, gilt aber als absoluter WM-Hoffnungsträger. Bis einen Tag vor dem DFB-Auftaktspiel am 14. Juni gegen Curacao darf Nagelsmann verletzte Feldspieler in seinem Kader laut der FIFA-Statuten ersetzen. Infrage käme zum Beispiel Said El Mala vom 1. FC Köln oder der Stuttgarter Chris Führich. Mit Serge Gnabry hatte bereits ein bayern-Spieler wegen einer Muskelsehnenverletzung die WM-Teilnahme absagen müssen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.