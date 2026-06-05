Zahlen da: So viele Menschen sahen Song Contest

Der Eurovision Song Contest (ESC) in Wien hat vor dem Hintergrund des Boykotts mehrerer Länder zwar weniger Menschen erreicht als im Vorjahr, zugleich aber hohe Marktanteile erzielt. Die Europäische Rundfunkunion (EBU) legte die Zahlen am Freitag offen.
So wurde die 70. Ausgabe des Wettbewerbs von 131 Millionen Menschen in 35 TV-Märkten verfolgt. Das Finale kam auf einen durchschnittlichen Marktanteil von 42,62 Prozent.
Im vergangenen Jahr hatte der ESC nach EBU-Angaben 166 Millionen Menschen in 37 Märkten erreicht. Trotz des Rückgangs lag der Marktanteil heuer höher als bei allen ESC-Ausgaben zwischen 2009 und 2023.
Spanien, die Niederlande, Irland, Slowenien und Island boykottierten den Wettbewerb in diesem Jahr wegen eines Streits um die Teilnahme Israels und aus Protest gegen das israelische Vorgehen im Gazastreifen. Die fünf Boykottnationen hatten im Vorjahr gemeinsam immerhin gut 28 Millionen ESC-Zuschauer.
ESC zieht vor allem in Nordeuropa
In rund einem Drittel der gemessenen Märkte gab es ein Plus bei der Reichweite. Spitzenreiter beim Marktanteil waren dabei traditionell die ESC-begeisterten Nordländer Finnland (92,8 Prozent), Schweden (85,5 Prozent), Norwegen (83,4 Prozent) und Dänemark (79 Prozent). Rückgänge wurden indes aus Polen, Großbritannien und Frankreich gemessen.
Es freut mich sehr, dass wir trotz zahlreicher Boykottaufrufe im Vorfeld und dem Wegfall einiger wichtiger Märkte unsere Ziele erreicht haben.
ORF-Executive Producer Michael Krön
Votings aus 148 Ländern
Insgesamt stimmten laut EBU Fans aus 148 Ländern – zwei mehr als im Vorjahr – über die Songs ab. Außerhalb der 35 Teilnehmerländer voteten Menschen beispielsweise aus den USA, den Niederlanden, Kanada, Spanien, der Türkei oder den Vereinigten Arabischen Emiraten am fleißigsten.
Rund 1,5 Millionen Interessierte in Österreich
Mit durchwegs um oder über 1,5 Millionen Sehern war die Übertragung auch in Österreich ein Quotenerfolg. Der im Durchschnitt stärkste Teil der rund vierstündigen Show aus der Wiener Stadthalle war jener gegen 22 Uhr in ORF1, als sich fast 1,6 Millionen Menschen vor den Endgeräten versammelten. Das entsprach einem Marktanteil von rund 55 Prozent.
Umfrage: Gute Noten für ORF
Eine repräsentative Umfrage von Integral im Auftrag des ORF unter 1000 in Österreich ansässigen Menschen ergab, dass 98 Prozent der Befragten wussten, dass der ESC am 16. Mai in der Wiener Stadthalle ausgetragen wurde. 70 Prozent sind der Meinung, dass Österreich damit in der Welt bekannter wird. 68 Prozent lobten den ORF für seine Gastgeberrolle, und 90 Prozent jener, die das Finale sahen, bewerteten dies als „professionell gemacht“, 79 Prozent als „unterhaltsam“ und 90 Prozent mit „eindrucksvoller Bühne/Technik“. 68 Prozent sahen die „Moderation sympathisch und kompetent“.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.