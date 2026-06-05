Zahlen da: So viele Menschen sahen Song Contest

Umfrage: Gute Noten für ORF

Eine repräsentative Umfrage von Integral im Auftrag des ORF unter 1000 in Österreich ansässigen Menschen ergab, dass 98 Prozent der Befragten wussten, dass der ESC am 16. Mai in der Wiener Stadthalle ausgetragen wurde. 70 Prozent sind der Meinung, dass Österreich damit in der Welt bekannter wird. 68 Prozent lobten den ORF für seine Gastgeberrolle, und 90 Prozent jener, die das Finale sahen, bewerteten dies als „professionell gemacht“, 79 Prozent als „unterhaltsam“ und 90 Prozent mit „eindrucksvoller Bühne/Technik“. 68 Prozent sahen die „Moderation sympathisch und kompetent“.