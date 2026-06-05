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ORF zieht Bilanz

Zahlen da: So viele Menschen sahen Song Contest

Österreich
05.06.2026 20:46
Der diesjährige Song Contest in Wien, den die Sängerin Dara (li.) für Bulgarien gewann, ...
Der diesjährige Song Contest in Wien, den die Sängerin Dara (li.) für Bulgarien gewann, erreichte 131 Millionen Zuseher in 35 gemessenen TV-Märkten. Das ESC-Moderatoren-Duo Victoria Swarovski und Michael Ostrowski (re.) kam in einer Umfrage gut weg.(Bild: Krone-Collage/Eva Manhart, APA/GEORG HOCHMUTH)
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Von krone.at

Der Eurovision Song Contest (ESC) in Wien hat vor dem Hintergrund des Boykotts mehrerer Länder zwar weniger Menschen erreicht als im Vorjahr, zugleich aber hohe Marktanteile erzielt. Die Europäische Rundfunkunion (EBU) legte die Zahlen am Freitag offen. 

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So wurde die 70. Ausgabe des Wettbewerbs von 131 Millionen Menschen in 35 TV-Märkten verfolgt. Das Finale kam auf einen durchschnittlichen Marktanteil von 42,62 Prozent.

Im vergangenen Jahr hatte der ESC nach EBU-Angaben 166 Millionen Menschen in 37 Märkten erreicht. Trotz des Rückgangs lag der Marktanteil heuer höher als bei allen ESC-Ausgaben zwischen 2009 und 2023.

Song Contest in Wien
Song Contest in Wien(Bild: Eva Manhart)

Spanien, die Niederlande, Irland, Slowenien und Island boykottierten den Wettbewerb in diesem Jahr wegen eines Streits um die Teilnahme Israels und aus Protest gegen das israelische Vorgehen im Gazastreifen. Die fünf Boykottnationen hatten im Vorjahr gemeinsam immerhin gut 28 Millionen ESC-Zuschauer.

ESC zieht vor allem in Nordeuropa
In rund einem Drittel der gemessenen Märkte gab es ein Plus bei der Reichweite. Spitzenreiter beim Marktanteil waren dabei traditionell die ESC-begeisterten Nordländer Finnland (92,8 Prozent), Schweden (85,5 Prozent), Norwegen (83,4 Prozent) und Dänemark (79 Prozent). Rückgänge wurden indes aus Polen, Großbritannien und Frankreich gemessen.

Zitat Icon

Es freut mich sehr, dass wir trotz zahlreicher Boykottaufrufe im Vorfeld und dem Wegfall einiger wichtiger Märkte unsere Ziele erreicht haben.

ORF-Executive Producer Michael Krön

Votings aus 148 Ländern
Insgesamt stimmten laut EBU Fans aus 148 Ländern – zwei mehr als im Vorjahr – über die Songs ab. Außerhalb der 35 Teilnehmerländer voteten Menschen beispielsweise aus den USA, den Niederlanden, Kanada, Spanien, der Türkei oder den Vereinigten Arabischen Emiraten am fleißigsten.

Rund 1,5 Millionen Interessierte in Österreich
Mit durchwegs um oder über 1,5 Millionen Sehern war die Übertragung auch in Österreich ein Quotenerfolg. Der im Durchschnitt stärkste Teil der rund vierstündigen Show aus der Wiener Stadthalle war jener gegen 22 Uhr in ORF1, als sich fast 1,6 Millionen Menschen vor den Endgeräten versammelten. Das entsprach einem Marktanteil von rund 55 Prozent.

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Umfrage: Gute Noten für ORF
Eine repräsentative Umfrage von Integral im Auftrag des ORF unter 1000 in Österreich ansässigen Menschen ergab, dass 98 Prozent der Befragten wussten, dass der ESC am 16. Mai in der Wiener Stadthalle ausgetragen wurde. 70 Prozent sind der Meinung, dass Österreich damit in der Welt bekannter wird. 68 Prozent lobten den ORF für seine Gastgeberrolle, und 90 Prozent jener, die das Finale sahen, bewerteten dies als „professionell gemacht“, 79 Prozent als „unterhaltsam“ und 90 Prozent mit „eindrucksvoller Bühne/Technik“. 68 Prozent sahen die „Moderation sympathisch und kompetent“.

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