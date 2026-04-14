Der schnellste Fön von Porsche ist ein Sauger

510 PS und Handschalter

Offen wird der Sauger zum schnellsten Fön aus dem Hause Porsche: Der 4-l-Sechszylinder entspricht jenem im GT3 bzw. dem GT3 Touring. Damit dreht er bis 9000 Touren, leistet 510 PS, sprintet in 3,9 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100, bei 313 km/h kann man sich dem Sturm hingeben. Das Windschott kann selbst bei diesem Tempo noch aufgeklappt sein, verspricht man bei Porsche. Bloß das Ausklappen klappt „nur“ bis Tempo 110. Manuell ist allerdings schon noch etwas zu erledigen: Geschalten wird ausschließlich mit einem Sechsgang-Handschalter, das soll das Puristische des GT3 besser vermitteln. Die Übersetzung ist so kurz wie es der Schalthebel auch andeutet.