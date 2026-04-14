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911 GT3 als Cabrio

Der schnellste Fön von Porsche ist ein Sauger

Motor
14.04.2026 16:00
Porträt von Stefan Burgstaller
Von Stefan Burgstaller

Schon mit geschlossenem Dach liefert er mit seinem hochdrehenden Vierliter-Saugboxer ein Orchester der Extraklsse ab, nun macht der Porsche 911 GT3 auch noch den Deckel auf – nicht zum ersten Mal, aber erstmals klappt das elektrisch: Die „Krone“ nahm den GT3 S/C im Studio näher unter die Lupe.

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Vor sieben Jahren hat Porsche dem GT3 bereits das Dach abgenommen, beim Speedster war es allerdings nur manuell zu öffnen und schließen. Beim S/C klappt das per Knopfdruck. Die Stuttgarter haben diesmal auf die „Double“-Bubble am Heck verzichtet, konnten damit das Verdeck des 911 Cabrio einbauen. Mit Magnesium-Streben spart es Gewicht, lässt sich in zwölf Sekunden bis 50 km/h schließen bzw. öffnen.

(Bild: Porsche)

510 PS und Handschalter
Offen wird der Sauger zum schnellsten Fön aus dem Hause Porsche: Der 4-l-Sechszylinder entspricht jenem im GT3 bzw. dem GT3 Touring. Damit dreht er bis 9000 Touren, leistet 510 PS, sprintet in 3,9 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100, bei 313 km/h kann man sich dem Sturm hingeben. Das Windschott kann selbst bei diesem Tempo noch aufgeklappt sein, verspricht man bei Porsche. Bloß das Ausklappen klappt „nur“ bis Tempo 110. Manuell ist allerdings schon noch etwas zu erledigen: Geschalten wird ausschließlich mit einem Sechsgang-Handschalter, das soll das Puristische des GT3 besser vermitteln. Die Übersetzung ist so kurz wie es der Schalthebel auch andeutet.

(Bild: Porsche)

Nur 30 Kilogramm mehr
Ein bisschen mehr Gewicht ist schon draufgekommen – allerdings nur in einer homöopathischen Dosis: Der S/C wiegt gerade einmal 1497 kg, das sind gerade einmal 30 kg mehr als beim Speedster. „Das ist eigentlich nur dem Verdeck-Mechanismus geschuldet“, verrät GT-Projektleiter Jörg Jünger. Dessen Team sich beim GT3 mit festem Dach bedient hat, um das Gewicht niedrig zu halten: Türen, Kotflügel und der Front-Kofferaumdeckel sind aus CfK, die Carbon-Keramik-Bremse spart 20 kg gegenüber der Grauguss-Bremse, die Magnesium-Räder bringen weitere 9 kg, sogar bei der Batterie hat man aufs Gewicht gedrückt.

(Bild: Porsche)

Rechtzeitig für den Sommer
Die gute Nachricht: Im Gegensatz zum Speedster ist der S/C nicht limitiert, einzig der Preis könnte für einige eine Hürde darstellen: 385.278 Euro sind für den offenen GT3 fällig, rechtzeitig für den Sommer erfolgt bereits der Marktstart.

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