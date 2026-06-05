ÖFB-Gegner Jordanien muss auf Stürmer verzichten

WM-Debütant Jordanien, am 17. Juni (6 Uhr MESZ) in Santa Clara (Kalifornien) Österreichs Auftaktgegner, hat wenige Tage vor Endrundenstart einen personellen Rückschlag hinnehmen müssen.
Am Freitag zog sich Stürmer Ibrahim Sabra einen Bänderriss im Knöchel zu und fällt für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko aus.
Die Verletzung des 20-jährigen Legionärs von Lok Zagreb schränkt die Offensivoptionen von Trainer Jamal Al-Salami ein.
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