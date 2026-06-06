Erstmals fast 200.000 Dollar-Millionäre im Land

Kursanstiege von KI-Werten Hauptmotor für Vermögenszuwachs

Das starke Kurswachstum der Technologiewerte an den Finanzmärkten, etwa im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI), war einer der „Einkommens-Turbos“ im vergangenen Jahr. Bis Anfang des heurigen Jahres erhöhten vermögende Privatkunden den Aktienanteil in ihren Portfolios um drei Prozentpunkte auf 25 Prozent. Aber auch festverzinsliche Wertpapiere (zum Beispiel Anleihen) haben 2025 eine gute Rendite erzielt, heißt es.