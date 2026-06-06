So steht es um die Gesundheit des VSV-Kapitäns

VSV-Stürmer Rauchenwald hofft, dass er zum Saisonstart ganz fit wird. Der Oberschenkel ist noch im Aufbau. Helewkas Abschied ist fix, er heuert bei DEL2-Klub Dresden an. Und: Das sagt Lukas Haudum zu seinem Wechsel nach Finnland.
Zwei Kapitäne im Gleichklang! KAC-Anführer Thomas Hundertpfund hatte sich Mitte Dezember 2025 einen Kreuzbandriss zugezogen. Mittlerweile steht der 36-Jährige im Training – der Regisseur einigte sich Ende Mai mit den Rotjacken über eine Vertragsverlängerung für ein weiteres Jahr.
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