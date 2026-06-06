Ätsch im Match und trotzdem nichts zu entscheiden

Außerordentlich skeptisch äußert sich das blaue Urgestein Andreas Mölzer in seiner Kolumne: Er erinnert daran, dass uns die Außenministerin expressis verbis erkläre, dass Österreich nun wieder am Tisch sitze, „wo über Frieden, Sicherheit und Stabilität entschieden wird“. Dabei sollte uns schon klar sein, findet Mölzer, „dass Österreich gemeinsam mit anderen nicht-ständigen Mitgliedern des Sicherheitsrats wie Liberia, Simbabwe, Trinidad, Kirgistan und Kongo schlicht und einfach gar nichts zu entscheiden hat“. Zwar zugespitzt – aber sicher ein Bild, das auch andere gewinnen.