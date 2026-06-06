Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kommentar

Ätsch im Match und trotzdem nichts zu entscheiden

Kolumnen
06.06.2026 06:30
Im Moment des Sieges gab es in New York bei der rot-weiß-roten Delegation kein Halten mehr.
Im Moment des Sieges gab es in New York bei der rot-weiß-roten Delegation kein Halten mehr.(Bild: APA/MICHAEL GRUBER)
Porträt von Klaus Herrmann
Von Klaus Herrmann
0 Kommentare

Die jubelnde österreichische Außenministerin Beate Meinl-Reisinger streckt die Arme in die Höhe – ein Bild, das diese Woche um die Welt ging. Oder doch vorwiegend nur durch die kleine österreichische Welt?

Was passiert war: Österreich wurde zu einem der sogenannten nicht-ständigen Mitglieder im UN-Sicherheitsrat für zwei Jahre gewählt. Dort sitzen wir – wie es schon mehrfach der Fall war – neben den ständigen Mitgliedern USA, Russland, China, Frankreich und Großbritannien. Deutschland, das dort noch immer nicht als ständiges Mitglied vertreten ist, verlor – ätsch – im Match mit Österreich. Wirklich „ätsch“? Im Sicherheitsrat, der so ohnmächtig wie wahrscheinlich nie zuvor wirkt, wird Österreich die Welt kaum retten.

Brief an die „Krone“-Leser: Klaus Herrmann, Geschäftsführender Chefredakteur
Brief an die „Krone“-Leser: Klaus Herrmann, Geschäftsführender Chefredakteur(Bild: Krone KREATIV/Imre Antal, stock.adobe.com)

Den Jubel der Außenministerin scheinen die Österreicher nur sehr gebremst zu teilen. Wenn überhaupt. So wollten wir in unserer „Frage des Tages“ diese Woche von unseren Lesern und Usern wissen: „Braucht Österreich einen ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat?“ Eine Dreiviertelmehrheit sagte „Nein“. Auch in den Kommentaren auf den „Krone“-Leserbriefseiten und auf krone.at wird eher nicht gejubelt.

Lesen Sie auch:
Die Niederlage Deutschlands bei der Abstimmung über einen Sitz im UNO-Sicherheitsrat war ein ...
Druck auf Merz steigt
Nach UN-Frust: Deutschland will‘s wieder probieren
05.06.2026
Was bringt uns das?
NEOS erklären „Neidern“ Ekstase um UNO-Wahlsieg
05.06.2026
Der Moment des Sieges
Geschafft! Als in New York sämtliche Dämme brachen
03.06.2026

Außerordentlich skeptisch äußert sich das blaue Urgestein Andreas Mölzer in seiner Kolumne: Er erinnert daran, dass uns die Außenministerin expressis verbis erkläre, dass Österreich nun wieder am Tisch sitze, „wo über Frieden, Sicherheit und Stabilität entschieden wird“. Dabei sollte uns schon klar sein, findet Mölzer, „dass Österreich gemeinsam mit anderen nicht-ständigen Mitgliedern des Sicherheitsrats wie Liberia, Simbabwe, Trinidad, Kirgistan und Kongo schlicht und einfach gar nichts zu entscheiden hat“. Zwar zugespitzt – aber sicher ein Bild, das auch andere gewinnen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kolumnen
06.06.2026 06:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Hier detoniert gerade die Drohne in der rumänischen Hafenstadt.
Bedrohung durch Kreml
Rumänien: Seedrohnen nach Explosion entdeckt
Der Bär am Dienstag nach einer Attacke auf eine Person auf einem Firmengelände in Fukushima.
Entkam Jägern
„Schlauer“ Bär in Japan seit Tagen auf der Flucht
John Evers, Generalsekretär vom Verband der österreichischen Volkshochschulen, im krone.tv ...
Von Studie aufgedeckt
Rund 1,7 Millionen können nicht richtig lesen
Europa versucht seit Beginn des Ukraine-Kriegs nach und nach auf Öl-Lieferungen zu verzichten.
Bis Ende November
Exportverbot: Jetzt geht Russen das Kerosin aus
Betriebe unter Druck
Milchbauer: „Wir werden vom Satelliten überwacht!“
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Praterkönig stirbt bei Flugzeugabsturz in Kroatien
113.086 mal gelesen
Der Osttiroler Unternehmer entwickelte spektakuläre Fahrgeschäfte für Freizeitparks – auch für ...
Ausland
4 Österreicher sterben bei Kleinflugzeug-Absturz
100.351 mal gelesen
Bei dem Absturz sind der Pilot und drei Passagiere ums Leben gekommen.
Wirtschaft
Wie Kaltenegger seinen „Goldrausch“ bezahlte
76.032 mal gelesen
Kaltenegger mit seinem Werbetestimonial Oliver Pocher. Die „Krone“ berichtete über die Deals der ...
Außenpolitik
Österreichs Weltbild hat sich „nahezu umgedreht“
1355 mal kommentiert
Die Österreicher empfinden die USA unter Trump als besonders gefährlich.
Innenpolitik
Karner: Kriegsflüchtlinge zurück an die Front
1179 mal kommentiert
Soldaten werden in der Ukraine dringend benötigt; Innenminister Karner verliert die Geduld mit ...
Außenpolitik
NEOS erklären „Neidern“ Ekstase um UNO-Wahlsieg
1002 mal kommentiert
Warum ist ein Sitz an diesem Tisch so wichtig?
Mehr Kolumnen
„Krone“-Kommentar
Adieu, Marcel! Sterben als persönlichster Moment
Streit um Bundesheer
ÖVP: Bewegen oder weiterhin schlechte Politik
„Krone“-Kommentar
Lieber Kollege Walach, ich wünsche gute Nerven!
„Krone“-Kommentar
Jobabbau: WKO-Präsidentin aus Tirol räumt auf
„Krone“-Kommentar
„Return Hubs“ als Symbolpolitik
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf