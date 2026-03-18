Facebook-Konzern gibt VR-Welt Horizon Worlds auf

Neuer Fokus auf KI-Brillen

Bei Reality Labs werden allerdings auch die Meta-Brillen mit Kamera, Mikrofon und kleinen Lautsprechern entwickelt, die nur unwesentlich klobiger als herkömmliche Gestelle sind. Über die unter den Marken Ray-Ban und Oakley verkauften Brillen können Nutzer mit der Meta-KI interagieren und ihr zum Beispiel Fragen zu ihrer Umgebung stellen. Die Software soll unterdessen dank der Brillen sehen und hören, was die Nutzer gerade sehen.