Roland Kaiser: „Vorfreude größer als Lampenfieber“

Wanderfreude und gute Ratschläge

Seit rund 30 Jahren macht Kaiser mit seiner Familie regelmäßig Urlaub in den Alpen, die Liebe zu den Bergen ist also da. „Wir sind schon Bergmenschen, ein bisschen auch Skimenschen, aber eigentlich sind wir eher Wanderer“, verrät er mit einem Lächeln. Die Vorfreude auf den Abend war groß, schließlich wartete vor der beeindruckenden Kulisse ein ausverkauftes Stadion auf ihn. Lampenfieber kennt der Schlagerstar heute kaum noch: „Die Vorfreude ist größer. Bei mir ist es eher so, dass ich mich auf das freue, was dann eben kommt. Da entwickeln sich keine Angstgefühle mehr.“