Am Wunschzettel waren Zigaretten für den Zeugwart

Bei der gestrigen „Krone“-Story über die Zeugwarte musste ich schmunzeln – da las ich von vier Tonnen Gepäck, die man in die USA mitnimmt. Da dachte ich an mein erstes Spiel für Österreich zurück. Mit drei Koffern, die in der Kabine in einer Ecke standen, wo jeder sich sein Leiberl, Hose und Stutzen raussuchte. Schuhe und Badetuch hast vom Verein mitgenommen, der Zeugwart flog auswärts nicht mal mit, drückte uns seinen Wunschzettel in die Hand. „Bitte zwei Stangen Marlboro mitnehmen!“