Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Joker (sechs Jahre) benötigt eine Kennenlernphase, um Vertrauen aufzubauen, dann wird er zum Schmuser. Mit Artgenossen ist er gut verträglich, aber da er ressourcenverteidigendes Verhalten zeigt, müssen bestimmte Situationen entsprechend gemanagt werden. Hat man als Mensch hier Routine, ist dies absolut kein Problem. Gesucht wird ein ruhiges, kinderloses Zuhause am Land. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.