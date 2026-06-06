Vor Titelchance gab‘s für Bulls schon Sonderprämie

1700 Oberwart-Fans waren schon bereit, die dritte Titelparty im dritten Jahr im Hause der Gunners zu starten. Sie machten die Rechnung jedoch ohne die Kapfenberger. Denn nach dem 88:80 waren es die Bulls mit ihren rund 100 Fans, die in der Sporthalle Oberwart am Donnerstagabend feierten, als hätten sie selbst gerade die Meisterschaft gewonnen.