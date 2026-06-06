Vor Titelchance gab‘s für Bulls schon Sonderprämie

Absoluter Höhepunkt! Die Basketball-Saison endet am Samstagabend, so wie sie enden muss: mit einem Thriller im fünften Finale um den Pokal! Dieses Szenario ermöglichten die Kapfenberg Bulls zuletzt mit einem Gala-Abend in Oberwart. Mit dem sich Zotov, Krstic und Co. schon belohnten, bevor am Samstag (18) überhaupt aufgeworfen wird.
1700 Oberwart-Fans waren schon bereit, die dritte Titelparty im dritten Jahr im Hause der Gunners zu starten. Sie machten die Rechnung jedoch ohne die Kapfenberger. Denn nach dem 88:80 waren es die Bulls mit ihren rund 100 Fans, die in der Sporthalle Oberwart am Donnerstagabend feierten, als hätten sie selbst gerade die Meisterschaft gewonnen.
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